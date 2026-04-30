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L'explosion des dépenses des géants de la tech dans l'IA redéfinit les acteurs phares du cloud computing
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 11:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** Les quatre géants de la Big Tech, Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Meta META.O , ont confirmé que le cycle des dépenses en IA s'accélère et n'a pas encore atteint son pic

** Les échanges avant l'ouverture ont révélé une nette divergence dans le sentiment des investisseurs, les actions d'Alphabet et d'Amazon progressant tandis que celles de Meta et de Microsoft subissaient des pressions

** Les dépenses combinées en IA et en infrastructures devraient désormais dépasser les 700 milliards de dollars cette année

** Alphabet s'est largement démarqué, avec un chiffre d'affaires de Google Cloud en hausse de 63 % et des prévisions qui ont fait grimper son titre de 6,2 % avant l'ouverture

** Amazon a affiché une exécution solide, avec une croissance d'AWS de 28 % et une hausse de 1,4 % de son action, soutenue par la confiance dans le renforcement de ses liens en matière d'IA avec OpenAI et Anthropic

** Azure de Microsoft a progressé de 40 %, les prévisions laissant entrevoir une nouvelle accélération, même si la forte hausse des coûts liés à l'IA a entraîné une baisse de 1,8 % du titre

** Google a déclaré que les outils d'IA destinés aux entreprises sont devenus le principal moteur de croissance de Cloud, marquant ainsi un passage de la recherche à la monétisation

** “Les résultats des géants de la tech ont donné matière à réflexion aux investisseurs, mais le message général était difficile à manquer, l'IA passant du statut de promesse à celui de moteur de profits”, a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown

** La demande en puissance de calcul continue de dépasser l'offre, ce qui maintient la pression sur les hyperscalers pour qu'ils poursuivent leur développement

** La dynamique des résultats tirée par l'IA a mis l'indice Nasdaq Composite

.IXIC sur la voie de son meilleur mois depuis avril 2020

** Meta a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, doublant la mise sur les infrastructures d'IA malgré un avertissement concernant l'impact financier potentiel d'une controverse mondiale croissante sur la sécurité des enfants sur les réseaux sociaux, ce qui a pesé sur son action

Valeurs associées

ALPHABET-A
384,8000 USD NASDAQ +9,96%
AMAZON.COM
265,0600 USD NASDAQ +0,77%
META PLATFORMS
611,9100 USD NASDAQ -8,55%
MICROSOFT
407,7800 USD NASDAQ -3,93%
NASDAQ Composite
24 892,31 Pts Index Ex +0,89%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2026 à 11:20:27.

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