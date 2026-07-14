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L'exploitant du gisement pétrolier de Kashagan condamné à payer une amende environnementale de 4,9 milliards de dollars, selon Ifax
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des détails)

Le ministère de la Justice du Kazakhstan a déclaré que l'exploitant du gisement pétrolier de Kashagan devait s'acquitter d'une amende environnementale de 2 300 milliards de tenge (4,89 milliards de dollars) avant le 20 juillet, mais que la société avait déposé une demande d'arbitrage pour contester cette sanction, a rapporté mardi l'agence Interfax.

Interfax a cité le vice-ministre kazakh de la Justice, Daniyel Vaisov, qui a déclaré que la procédure d'arbitrage se déroulait à Washington, D.C.

L’opérateur de Kashagan, la North Caspian Operating Company (NCOC), est une coentreprise regroupant notamment Shell SHE.L , TotalEnergies TTEF.PA , ExxonMobil XOM.N et la société chinoise CNPC. La NCOC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Interfax a rapporté les propos de M. Vaisov, selon lesquels Astana prendra des mesures coercitives à l'encontre de la North Caspian Operating Company si celle-ci ne s'acquitte pas de ses obligations.

Le Kazakhstan est engagé dans une procédure d’arbitrage avec les grandes compagnies pétrolières internationales opérant dans ce pays d’Asie centrale, qui produit environ 2% de l’approvisionnement quotidien mondial en pétrole.

Kashagan est considéré comme l’un des plus grands gisements pétroliers découverts dans le monde au cours des dernières décennies. Ses réserves récupérables varient entre 9 et 13 milliards de barils de pétrole, et la production a débuté en 2016.

(1 $ = 470,0800 tenges)

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