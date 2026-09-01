L'excellence de Taïwan dans le domaine des puces électroniques repose sur la démocratie et l'État de droit, déclare le président

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* Le président de Taïwan prend la parole au salon SEMICON

* Un responsable américain affirme que les semi-conducteurs détermineront qui dominera le secteur de l'IA

* Taïwan se positionne comme un fabricant de puces fiable et démocratique

(Ajout de commentaires supplémentaires du président taïwanais lors du forum sur l'investissement de l'UE, paragraphes 12 et 13)

par Ben Blanchard

L’excellence de Taïwan dans le domaine des semi-conducteurs repose sur les fondements de la démocratie et de l’État de droit, ce qui en fait un partenaire international de confiance qui tient ses promesses d’approvisionner le monde, a déclaré mardi le président Lai Ching-te.

Taïwan abrite TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et le principal producteur des puces de pointe qui alimentent la tendance de l’IA.

Dans un contexte de tensions entre la Chine, les États-Unis et l'Europe sur les questions commerciales et technologiques, Taïwan s'est efforcé de se présenter comme un fabricant de semi-conducteurs fiable et régi par la démocratie.

S'exprimant lors du salon SEMICON à Taipei, auquel participent cette année des dirigeants d'entreprises telles que Microsoft MSFT.O et Google ( GOOGL.O , filiale d'Alphabet Inc), M. Lai a déclaré que la puissance de calcul nécessaire à l'IA reposait sur les puces électroniques et une collaboration mondiale.

Au fil des décennies, Taïwan a mis en place un pôle complet dédié aux semi-conducteurs, doté de capacités de fabrication rapides, flexibles et hautement efficaces, et, sur la base de la démocratie et de l’État de droit, a approvisionné de manière stable le marché mondial et tenu ses promesses, a-t-il ajouté.

Taïwan a subi des pressions de la part des États-Unis, son plus important soutien international et fournisseur d'armes, pour réduire la forte concentration mondiale de la fabrication de puces sur l’île, et TSMC investit 265 milliards de dollars pour construire des usines en Arizona.

Le président américain Donald Trump a parfois critiqué Taïwan, l'accusant de "voler" le marché américain des semi-conducteurs, une perception que le gouvernement taïwanais juge injuste, alors même qu’il a soutenu ses entreprises pour qu’elles augmentent leurs investissements aux États-Unis.

LES ÉTATS-UNIS ET L’UE À LA RECHERCHE D’INVESTISSEMENTS

Dans un message vidéo préenregistré destiné au salon SEMICON et diffusé peu avant l’intervention de M. Lai, Jacob Helberg, sous-secrétaire d’État américain aux affaires économiques, a déclaré que les semi-conducteurs détermineront qui dominera le domaine de l’IA, comment les capacités de défense évolueront et "qui fixera les règles de l’économie mondiale pour la prochaine génération".

"Aujourd’hui, Taïwan investit aux États-Unis et se joint à nous pour renforcer notre base industrielle, car le monde a appris, parfois à ses dépens, qu’une concentration sans résilience est synonyme de vulnérabilité", a-t-il ajouté.

M. Lai a déclaré que Taïwan collaborerait avec des pays du monde entier dans le domaine des puces électroniques face aux catastrophes naturelles, aux pandémies ou aux "changements géopolitiques", afin de diversifier les risques.

Si la majorité des investissements taïwanais à l’étranger dans les technologies et les puces électroniques ces dernières années ont été réalisés aux États-Unis, l’Union européenne s’est également montrée désireuse de rattraper son retard, notamment grâce à l’investissement de 3,5 milliards d’euros (4,06 milliards de dollars) de TSMC en Allemagne pour la construction de la première usine de l’entreprise en Europe.

S’exprimant une deuxième fois lors du salon SEMICON plus tard dans la journée, à l’occasion d’un forum sur l’investissement organisé par l’UE, M. Lai a déclaré que Taïwan se réjouissait à l’idée d’une coopération technologique accrue, mais que l’Europe devait également jouer son rôle.

"Nous espérons que les pays européens favoriseront la conclusion d’accords de double imposition et d’investissement avec Taïwan. Cela contribuera à libérer notre immense potentiel en matière d’investissement et de coopération industrielle", a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,8620 euros)