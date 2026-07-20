L'Europe vue prudente, le pétrole repasse au-dessus des 90 dollars (actualisé)

(Actualisé avec précisions, ouverture des marchés obligataires en Europe)

* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,35%, le Stoxx 600 de 0,34%

* Téhéran dit avoir fait exploser deux pétroliers qui tentaient de traverser Ormuz

* Les résultats d'Alphabet, Intel et Tesla au programme de la semaine

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi à l'ouverture, la poursuite des frappes au Moyen-Orient faisant grimper le prix du pétrole au-dessus des 90 dollars et ravivant les craintes d'inflation.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,3% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,37% pour le FTSE à Londres .FTSE , tandis que le Stoxx 600 .STOXX devrait reculer de 0,34%.

Les Etats-Unis ont effectué une nouvelle salve de bombardements contre l'Iran dans la nuit de dimanche à lundi et Téhéran a lancé, en représailles, des attaques supplémentaires à travers la région contre des alliés de Washington, enterrant encore davantage l'espoir d'une solution diplomatique au conflit et ravivant les craintes inflationnistes liées aux prix du pétrole.

Le Brent de la mer du Nord LCOc1 avance de 3,16% lundi à 90,88 dollars le baril, son plus haut depuis plus d'un mois, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 prend 2,84% à 84,83 dollars.

L'approvisionnement en pétrole inquiète à nouveau les marchés depuis la reprise des bombardements, Washington ayant rétabli son blocus des ports iraniens et Téhéran réaffirmé sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz et revendiqué dans la nuit avoir fait exploser deux pétroliers qui tentaient de le traverser.

"Les jours et les semaines à venir permettront de se faire une idée plus précise du niveau durable des exportations de pétrole de la région dans le contexte d'un double blocus renouvelé", écrit dans une note Amarpreet Singh, analyste chez Barclays.

Cette nouvelle flambée des prix du brut intervient au cours d'une semaine cruciale pour la Banque centrale européenne (BCE). Selon tous les paris, l'institut basé à Francfort devrait maintenir les taux inchangés, même si les craintes d'inflation renforcent la conviction du marché qu'une hausse est à prévoir à la rentrée.

Les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont ralenti plus que prévu en juin sur un an, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique, mais la reprise des hostilités relègue au second plan l'accalmie des prix qui avait suivi le protocole d'accord signé entre l'Iran et les États-Unis.

La saison des résultats pourrait également influencer l'évolution des marchés d'actions cette semaine, les résultats d'Alphabet GOOGL.O , Intel

INTC.O et Tesla TSLA.O , entre autres, étant attendus dans les prochains jours.

Les chiffres des entreprises de la technologie et des puces électroniques seront analysés de près dans un contexte de méfiance vis-à-vis des valorisations extrêmes du secteur, qui a connu une ascension fulgurante cette année grâce à l'essor de l'IA.

LES VALEURS A SUIVRE : L8N43J1KH

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi sur fond de correction prolongée des valeurs liées à l'essor de l'IA, celui-ci ayant largement alimenté la hausse des marchés depuis le début de l'année avant de devenir un mouvement global d'aversion au risque.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,77%, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 1,01%, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,40%.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a subi sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025 et accuse une chute de près de 18% depuis début juillet.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée lundi en raison du férié de la Journée de la mer.

Le Kospi .KS11 sud-coréen a encore perdu 4,4% lundi après avoir chuté de près de 9% la semaine dernière sur fond d'inquiétudes concernant le secteur des semi-conducteurs.

Les Bourses progressent en revanche en Chine après les pertes des dernières séances, les investisseurs ayant été rassurés par les informations selon lesquelles l'autorité de surveillance financière se réunirait avec les sociétés de courtage, les gestionnaires de fonds et les entreprises cotées afin de discuter de la stabilité des marchés.

L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations gagne 0,58% et le SSE Composite .SSEC de Shanghaï est stable.

Signe également de la volonté de Pékin d'endiguer la chute des marchés, deux entreprises publiques ont déclaré ce week-end avoir récemment dépensé environ 60 milliards de yuans (8,86 milliards de dollars) pour acheter des actions.

La Bourse de Hong Kong .HSI gagne 1,74%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne 3,3 points de base à 4,5736%, tandis que celui de l'obligation à deux ans US2YT=RR prend 2,6 points de base à 4,1978%.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR s'établit par ailleurs au-dessus du seuil des 5%, un niveau qui tend à détourner les capitaux des actions vers les titres à revenu fixe.

Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 60% d'une hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) dès septembre, la banque centrale étant confrontée à des risques inflationnistes renouvelés en raison des tensions au Moyen-Orient, malgré le ralentissement de la hausse des prix observé en juin.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend 2,8 points de base à 3,1517% et celui du titre à deux ans DE10YT=RR avance de 2,9 points de base à 2,8064%.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,02% face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro cède 0,03% à 1,1436 dollar EUR= .

La livre sterling s'apprécie de 0,04% face au dollar le jour où Andy Burnham doit prendre ses fonctions de Premier ministre britannique, première étape avant de dévoiler la composition de son gouvernement et, plus précisément, le nom du ministre des Finances.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 20 JUILLET

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|