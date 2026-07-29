L'Europe vue prudente, le Moyen-Orient et la "tech" pèsent sur le moral avant la Fed

L'ancienne Bourse de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, les ‌nouvelles tensions au Moyen-Orient faisant grimper les cours du pétrole, tandis que la vague de ventes se poursuit dans le secteur des puces sur les Bourses asiatiques et que les ​investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Fed dans la soirée.

La tendance pourrait également fluctuer en raison de l'afflux de résultats financiers d'entreprises européennes attendus avant la cloche.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,06% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,42% pour le Dax à Francfort, de 0,14% pour ​le FTSE à Londres et de 0,2% pour le Stoxx 600.

La prudence devrait prévaloir lors de cette séance tendue sur tous les fronts, à commencer par la géopolitique, les investisseurs ayant été réveillés par la nouvelle de la rupture ​brutale de la trêve qui prévalait au Moyen-Orient depuis le week-end dernier.

L'armée américaine a déclaré ⁠avoir intercepté mardi soir des missiles balistiques lancés par l'Iran en direction des troupes américaines au Moyen-Orient et a mené des frappes contre des milices pro-Iran ‌en Irak en collaboration avec l'armée saoudienne, Ryad ayant décrit cette opération comme une réponse aux récentes attaques aux drones contre des sites pétroliers saoudiens.

Téhéran a par ailleurs rejeté la proposition d'Oman visant à une gestion conjointe régionale du détroit d'Ormuz, a déclaré mercredi à Reuters un ​haut responsable iranien.

"Cette dernière attaque montre bien que les deux parties ‌sont encore loin de résoudre le différend fondamental concernant le passage par le détroit d'Ormuz, qui avait entraîné l'échec du ⁠précédent protocole d'accord", note Tony Sycamore, analyste chez IG.

Les conséquences de cette recrudescence des tensions se font déjà sentir sur les cours du pétrole, qui mettent fin à trois séances consécutives de baisse et renforcent les craintes inflationnistes déjà vives parmi les opérateurs.

Le Brent avance de 3,79% à 87,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, ⁠WTI) gagne 3,46% à 82,00 dollars.

L'évolution ‌des prix de l'énergie sera sans aucun doute un élément clé dans les délibérations de la banque centrale américaine, qui annoncera ce mercredi soir ⁠sa décision concernant les taux d'intérêt.

La plupart des opérateurs s'attendent à un statu quo, mais les paris en faveur d'une hausse avoisinent un tiers, ce qui témoigne de la ‌nervosité provoquée par l'inflation liée aux fluctuations du conflit au Moyen-Orient.

Comme si cela ne suffisait pas, le secteur des semi-conducteurs reste sous pression, provoquant de ⁠fortes baisses sur les Bourses asiatiques, sur fond de doutes concernant les capitalisations liées à l'essor de l'IA et avant ⁠que Microsoft et Meta ne publient leurs ‌résultats plus tard dans la journée.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, les gains de Boeing et Coca-Cola prenant le pas ​sur les baisses observées dans le secteur des puces.

L'indice Dow Jones a gagné 1,03%, le ‌Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,21%, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,22%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo recule d'environ 3% à l'approche de la publication des ​résultats des entreprises technologiques américaines et alors que les investisseurs évaluent les derniers développements au Moyen-Orient.

En Corée du Sud, l'indice Kospi de la Bourse de Séoul recule de 7,7%, l'action du géant des puces SK Hynix plongeant de plus de 12% après avoir publié des résultats trimestriels exceptionnels qui n'ont toutefois pas répondu aux attentes élevées des ⁠investisseurs.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations avance en revanche de 0,36%, tandis que le le SSE Composite de Shanghaï prend 0,21%.

L'action du fabricant chinois des puces mémoire CXMT fait figure d'exception dans le secteur, enregistrant un gain de 6,2%.

La Bourse de Hong Kong progresse quant à elle de 1,48%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans grappille 0,6 point de base à 4,6103%, tandis que celui de l'obligation à deux ans avance de 1 point de base à 4,2871% en attendant la Fed.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,15% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,14% pour s'établir à 1,1401 dollar.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 29 ​JUILLET

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)