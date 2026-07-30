L'Europe vue en ordre dispersé avant un déluge de résultats financiers (actualisé)

* Le CAC 40 attendu en hausse de 0,07%, le Stoxx 600 en baisse de 0,36%

* La Fed opte pour le statu quo sur ses taux, trois voix dissidentes

* Les rendements obligataires grimpent aux Etats-Unis

* Le prix du Brent repasse au-dessus des 90 dollars

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, à l'exception de Paris, sous une nouvelle pluie de résultats financiers et d'indicateurs macroéconomiques de premier plan, tandis que les investisseurs analysent la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et suivent de près les tensions qui persistent au Moyen-Orient.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait grappiller 0,07% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent en revanche une baisse de 0,44% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,39% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,36% pour le Stoxx 600 .STOXX .

La séance s'annonce comme l'une des plus intenses de l'année pour les investisseurs, qui découvriront ce mardi les résultats trimestriels d'une longue liste d'entreprises cotées, à commencer par la banque Société Générale

SOGN.PA , le gestionnaire d'actifs Amundi AMUN.PA , la compagnie aérienne Air France-KLM AIRF.PA et le laboratoire pharmaceutique Sanofi SASY.PA , et ce rien qu'à Paris.

L'agenda est également riche en indicateurs, et pas des moindres : les premières estimations de la croissance économique pour la période comprise entre avril et fin juin offriront au marché un premier aperçu d'un trimestre qui a été pleinement marqué par les aléas de la guerre au Moyen-Orient.

En France, l'économie a rebondi comme prévu au deuxième trimestre après la légère contraction enregistrée au cours des trois mois précédents, portée notamment par la progression des dépenses des ménages et la reprise exportations, même l'instabilité due à la situation géopolitique assombrit les perspectives pour le reste de l'année.

Le conflit reste par ailleurs au centre de l'actualité après la reprise des attaques entre les Etats-Unis et l'Iran, après une brève accalmie le week-end dernier, l'armée américaine ayant effectué des bombardements nocturnes en Iran en réponse à l'attaque par Téhéran de sites militaires américains en Jordanie.

Les tensions régionales, qui bloquent à nouveau de le détroit d'Ormuz, sont également alimentées par le blocus maritime annoncé en mer Rouge par les Houthis alignés sur l'Iran, ce qui entretient les craintes inflationnistes au cours d'une semaine marquée par une succession de réunions des banques centrales.

La Fed a de nouveau laissé mercredi l'objectif de taux des "fed funds" à son niveau actuel, mais avec trois voix dissidentes qui ont plaidé en faveur d'une hausse, une division qui ravive les interrogations quant à la manière dont le président de la banque centrale, Kevin Warsh, tiendra son engagement de ramener l'inflation à l'objectif de 2%.

Le patron de la Fed a souligné mercredi que les rendements obligataires avaient sensiblement augmenté depuis la dernière réunion de l'institution, reflétant les anticipations du marché quant à une hausse des coûts d'emprunt. Il s'est félicité de cette évolution, tout en soulignant qu'elle n'obligeait pas la banque centrale à confirmer ces anticipations par des mesures de politique monétaire.

"Pour moi, c'est une façon de dire que le marché a fait le travail de la Fed jusqu'à présent", a déclaré Blerina Uruci, économiste chez T. Rowe Price.

La Banque d'Angleterre (BoE) doit annoncer sa décision sur les taux dans le courant de la journée.

LES VALEURS A SUIVRE : nL8N43N1LT

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse mercredi après le statu quo de la Fed sur ses taux malgré une inflation élevée aux Etats-Unis, ce qui renforce la perspective d'un tour de vis monétaire lors de sa prochaine réunion en septembre.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 2,19%, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 1,52%, et Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,74%.

Les inquiétudes liées à l'IA ont également alimenté cette tendance négative, les investisseurs attendant les résultats financiers d'une série d'entreprises technologiques de premier plan, publiés après la cloche.

Microsoft MSFT.O a dépassé mercredi les attentes concernant la croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires lié à l'informatique dématérialisée ("cloud"), signe que ses investissements massifs dans les infrastructures d'IA portent leurs fruits.

Meta Platforms META.O a en revanche fait état d'un effondrement de sa génération de trésorerie, en chute de 91% au deuxième trimestre, signe des lourdes contraintes financières pesant sur le géant des réseaux sociaux pour développer son activité dans l'IA, pour un résultat encore incertain.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 a fini en légère hausse, tout en s'orientant vers une baisse hebdomadaire dans un contexte d'aversion au risque sur les valeurs technologiques.

L'action Advantest 6857.T offre toutefois un répit au secteur des puces avec un bond de 10% après avoir relevé ses prévisions de résultat d'exploitation annuel.

Le Kospi .KS11 sud-coréen, affecté par les craintes liées à l'IA, a encore reculé légèrement (-1,23%) jeudi, après une séance difficile la veille.

Samsung Electronics 005930.KS , qui a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation multiplié par dix-neuf au deuxième trimestre, a fini en légère baisse (-0,72%)%. Le groupe sud-coréen a également déclaré s'attendre à ce que la pénurie de puces s'aggrave et se prolonge jusqu'en 2028.

En Chine, les actions technologiques reculent après leur bond de la veille, pesant sur les indices.

L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale perd 1,04% et le SSE Composite .SSEC de Shanghaï cède 0,66%.

La Bourse de Hong Kong .HSI gagne en revanche 0,31%.

TAUX /CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR grimpe de 8,2 points de base après la réunion de la Fed pour s'établir à 4,7038%, celui de l'obligation à deux ans US2YT=RR gagne près de 5 points de base à 4,2850%.

Le rendement du titre à 30 ans US30YT=RR s'est quant à lui envolé plus tôt jeudi à 5,2359%, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis mi-2007.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR avance de 2,8 points de base à 3,1836%, tandis que le deux ans DE10YT=RR et quasi inchangé à 2,7990%.

Sur le marché des changes, le dollar prend 0,10% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,18% à 1,1444 dollar EUR= .

PÉTROLE

Les cours du pétrole repartent à la hausse après un léger recul plus tôt dans la journée, les craintes liées à l'approvisionnement restant vives.

Le Brent LCOc1 avance 2,62% à 93,12 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 gagne 1,46% à 85,69 dollars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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