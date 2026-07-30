Amundi: nouveau semestre de croissance, porté par la hausse des marchés

Le premier gestionnaire d'actifs européen Amundi a fait état jeudi d'une nouvelle croissance de ses bénéfices et de ses encours au premier semestre, porté par une collecte record et le rebond des marchés actions au deuxième trimestre.

Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, en 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

Les encours des fonds gérés par le groupe français, filiale du Crédit Agricole, ont progressé de 14% sur un an, à 2.581 milliards d'euros, a-t-il indiqué dans un communiqué jeudi. Son bénéfice net ajusté a atteint 781 millions d'euros, en hausse de 22,4% sur un an. Les revenus nets ajustés ont eux atteint 1,8 milliard d'euros, en hausse de 13,8% sur un an.

Amundi signe "un premier semestre de très haut niveau, qui illustre la force de notre modèle de croissance", s'est félicitée sa directrice générale Valérie Baudson, lors d'une conférence de presse.

Le groupe a notamment bénéficié d'un "effet marché positif", avec un rebond des indices boursiers au cours du deuxième trimestre, après le recul de mars provoqué par le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Avec le protocole d'accord signé en juin entre Téhéran et Washington, et malgré la reprise du conflit, les principaux indices sont en effet retournés rapidement à de hauts niveaux, portés par l'espoir des investisseurs dans les promesses de l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe a par ailleurs bénéficié d'une collecte nette de 56 milliards d'euros sur l'ensemble du semestre, "la plus élevée de l'histoire d'Amundi".

Comme depuis plusieurs années, les ETF, des fonds cotés permettant aux investisseurs de profiter de l'évolution d'un actif ou d'un panier d'actifs sans les détenir, ont été un moteur de cette croissance.

Ces produits de gestion dite "passive", de plus en plus populaires chez les épargnants individuels, notamment via les plateformes en ligne, ont représenté la moitié de la collecte totale, avec 12 milliards d'euros au deuxième trimestre.

Côté géographique, l'Europe du Nord, avec une collecte nette de 8 milliards d'euros, et l'Asie, à 9 milliards d'euros, ont apporté le plus de fonds entre avril et juin.

Les plans retraites, un axe stratégique de développement pour Amundi, ont eux permis au groupe de récolter 8 milliards d'euros, avec notamment une "forte progression" en France, via le dispositif de Plan épargne retraite (PER).

Pour la suite, le gestionnaire devrait profiter au troisième trimestre d'une "plus-value nette d'impôt et de frais d'environ 300 millions d'euros" grâce à l'introduction en Bourse en juillet de sa coentreprise SBI FM, valorisée à plus de 10 milliards d'euros.