Vallourec versera un dividende intérimaire de 2,05 euros début août

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe industriel Vallourec, qui tourne "à plein régime" aux Etats-Unis et "sait s'adapter" dans le Golfe, a annoncé jeudi qu'il allait verser un dividende intérimaire de 2,05 euros le 5 août, après avoir réalisé 131 millions de dollars de bénéfice net sur le premier semestre, un niveau stable sur un an.

Le spécialiste français des tubes sans soudure est "pile dans les objectifs pour le deuxième trimestre", a détaillé le PDG Philippe Guillemot à l'AFP.

Les ventes du groupe ont reculé de 8% à 1,86 milliard de dollars sur le semestre, en raison de volumes vendus plus faibles partiellement compensés par des prix de vente un peu plus élevés et des effets de change, selon un communiqué jeudi.

"Le monde est chahuté mais notre groupe est résilient et sait s'adapter très vite dans les géographies touchées par ce qui se passe", notamment dans la région du Golfe, a expliqué M. Guillemot, qui observe notamment que l'activité tourne "à plein régime avec des prix et des volumes au rendez-vous" aux Etats-Unis.

De quoi confirmer sa volonté de rémunérer ses actionnaires, le groupe espérant se positionner en la matière "très en haut du SBF120", indice des 120 plus grandes valorisations françaises, avec son dividende intérimaire de 2,05 euros.

"Nous avons décidé de distribuer dès cette année le produit de la conversion des BSA", des bons de souscription d'actions qui ont rapporté plus de 350 millions de dollars à l'entreprise, explique M. Guillemot.

Le spécialiste de l'acier ArcelorMittal va en capter une partie, puisque le géant coté au Luxembourg indiquait fin mai rester le premier actionnaire de Vallourec.

Entré en 2024 au capital de l'entreprise qui produit des tubes d'acier notamment utilisés par les pétroliers, le groupe avait alors annoncé vendre 10% des actions de Vallourec sur le marché pour environ 667 millions de dollars.

ArcelorMittal, qui détient à date 15,5% du capital de Vallourec selon une précison de cette dernière entreprise à l'AFP, disait continuer "de soutenir la stratégie et l'équipe de direction" du spécialiste des tubes.

Au total, Vallourec confirme jeudi "la distribution de près de 650 millions d'euros à ses actionnaires" en 2026, dont "110 millions d'euros" consacrés à un rachat d'actions, opération financière soutenant le cours de Bourse.

Cité dans un communiqué jeudi, M. Guillemot note que "les incertitudes liées à la situation au Moyen-Orient persistent" et que "certains clients plus directement affectés" continuent "de reporter leurs livraisons" en attendant une meilleure visibilité.