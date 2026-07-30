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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 06:00
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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA - Le constructeur aéronautique européen a annoncé mercredi maintenir ses prévisions pour 2026 avec des ventes et des profits dépassant les attentes du marché au second trimestre, bénéficiant de ses livraisons d'appareils ainsi que de la bonne performance de ses activités de défense.

* L'ORÉAL OREP.PA a fait état mercredi d'une hausse de 6,3% de ses ventes au deuxième trimestre, dépassant les attentes grâce à une forte demande pour ses soins capillaires haut de gamme ainsi que pour ses marques grand public, dont les ventes ont dépassé les prévisions.

* RENAULT GROUP RENA.PA a fait état mercredi d'une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier semestre, supérieure aux attentes, parvenant à résister à la pression croissante de ses concurrents historiques ou des nouveaux venus chinois sur les prix des voitures en Europe.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a indiqué mercredi avoir remis à Parpública une offre engageante en vue de l'acquisition d'une participation comprise entre 44,9% et 49,9% du capital de TAP Air Portugal.

* GROUPE ADP ADP.PA a déclaré mercredi anticiper un Ebitda courant dans une fourchette comprise entre 2,30 et 2,35 milliards d'euros en 2026 et un ratio de dette financière nette par rapport à Ebitda courant autour de 3,8 fois.

* ERAMET ERMT.PA a fait état mercredi d'un Ebitda ajusté en hausse de 45% sur les six premiers mois de l'année, à 276 millions d'euros et a confirmé ses objectifs annuels.

* KLÉPIERRE LOIM.PA a relevé mercredi ses objectifs pour l'année en cours, après une hausse de 4,8% de l'EBE sur les six premiers mois de l'année, citant une dynamique "bien orientée" au premier semestre et une demande qui continue d'excéder l'offre.

* TIKEHAU CAPITAL TKOO.PA a fait état mercredi d'un doublement sur un an de son résultat net, part du groupe, à 165 millions d'euros sur le premier semestre de son exercice, et a affiché une forte progression de la profitabilité de l’activité de gestion d’actifs.

* BIC BICP.PA a relevé mercredi ses perspectives 2026 après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 1,8% au deuxième trimestre, à 586 millions d'euros, mais le fabricant d'articles de papeterie a prévenu être conscient d'aborder une fin d'année "plus difficile".

* FDJ UNITED FDJU.PA a dit mercredi tabler sur un produit brut des jeux (PBJ) stable et une baisse comprise entre 1% et 3% ("low single digit") de son chiffre d'affaires en 2026.

* ELIS ELIS.PA a fait état mercredi d'une hausse organique de 3,2% de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année et a confirmé ses objectifs annuels, citant "un niveau record" de nouveaux contrats.

* EMEIS EMEIS.PA a relevé mercredi ses objectifs financiers pour 2026, le groupe français d'Ehpad citant l'amélioration de sa performance opérationnelle, tout en faisant état d'un chiffre d'affaires de 3,01 milliards d'euros au premier semestre de son exercice, en hausse de 6% sur un an.

* CARMILA CARM.PA a relevé mercredi son objectif annuel de résultat net récurrent par action, tablant désormais sur 1,87 euro contre 1,84 euro précédemment, le groupe citant le maintien d'un taux d'occupation élevé, une croissance des loyers supérieure à l'indexation et une dynamique positive de la valorisation de ses actifs.

* CLARIANE CLARI.PA a fait état mercredi d'une hausse organique de 4,6% de son chiffre d'affaires au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs.

* VICAT VCTP.PA a relevé mercredi ses objectifs pour l'année en cours, après un Ebitda supérieur aux attentes au premier semestre, porté par les hausses de prix, la reprise des volumes aux États-Unis et la dynamique des pays émergents.

* VINCI SGEF.PA a fait état mercredi d'un Ebitda en hausse de 4,5% sur un an à 6,4 milliards d'euros pour le premier semestre, porté par la bonne tenue des concessions et des services à l’énergie, ainsi que la croissance soutenue du chiffre d'affaires à l'international.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA , AMUNDI AMUN.PA , STELLANTIS

STLAM.MI , AIR FRANCE-KLM AIRF.PA , SANOFI SASY.PA , SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA , SCOR SCOR.PA , BOUYGUES

BOUY.PA , VALLOUREC VLLP.PA , URW URW.PA , IPSEN IPN.PA , JCDECAUX JCDX.PA , ARCELORMITTAL MT.AS , CAPGEMINI CAPP.PA , ATOS ATOS.PA , VEOLIA VIE.PA , SES SESFd.PA , AYVENS

AYV.PA , WENDEL MWDP.PA , TECHNIP ENERGIES TE.PA , EURONEXT

ENX.PA , TP TEPRF.PA , VIRIDIEN VIRI.PA , VUSION VU.PA , SAINT-GOBAIN SGOB.PA et WORLDLINE WLN.PA figurent parmi les sociétés cotées à Paris à publier ce jeudi.

* ADIDAS ADSGn.DE , PUMA PUMG.DE , BMW BMWG.DE , ING

INGA.AS , AB INBEV ABI.BR , BBVA BBVA.MC , SHELL SHEL.L , FERRARI RACE.MI et LEONARDO LDOF.MI doivent également publier leurs comptes financiers sur les autres places européennes.

* TELECOM ITALIA TLIT.MI (TIM) a publié mercredi un résultat d'exploitation de base au titre du deuxième trimestre globalement conforme aux attentes, la croissance de sa filiale brésilienne et de sa division entreprises s'accompagnant d'un retour à la croissance sur son marché domestique.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43N1LA

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

AB INBEV
73,900 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
ADIDAS
182,250 EUR XETRA +0,64%
ADP
112,200 EUR Euronext Paris +0,90%
AIR FRANCE-KLM
11,840 EUR Euronext Paris -2,27%
AIRBUS
209,900 EUR Euronext Paris -0,99%
AMUNDI
88,350 EUR Euronext Paris -0,79%
ARCELORMITTAL
57,780 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
ATOS GROUP
33,620 EUR Euronext Paris +5,33%
AYVENS (ex ALD)
11,570 EUR Euronext Paris -0,09%
BBVA
22,8200 EUR Sibe -1,85%
BIC
62,400 EUR Euronext Paris +0,48%
BMW
60,300 EUR XETRA +1,28%
BOUYGUES
46,1600 EUR Euronext Paris -0,80%
CAPGEMINI
107,100 EUR Euronext Paris +5,31%
CARMILA
16,640 EUR Euronext Paris +0,36%
CLARIANE
4,050 EUR Euronext Paris +2,12%
ELIS
26,060 EUR Euronext Paris +1,09%
EMEIS
13,920 EUR Euronext Paris +2,35%
ERAMET
42,520 EUR Euronext Paris +0,81%
EURONEXT
151,100 EUR Euronext Paris +0,07%
FDJ UNITED
23,000 EUR Euronext Paris +0,61%
FERRARI
339,800 EUR MIL -0,45%
FERRARI
0,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
Gaz naturel
2,66 USD NYMEX 0,00%
ING GROUP
28,750 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
IPSEN
163,700 EUR Euronext Paris +2,06%
JCDECAUX
22,420 EUR Euronext Paris +1,54%
KLEPIERRE
38,960 EUR Euronext Paris -0,36%
L'OREAL
383,500 EUR Euronext Paris +0,16%
LEONARDO
53,730 EUR MIL -0,59%
PUMA
28,890 EUR XETRA -1,06%
Pétrole Brent
89,66 USD Ice Europ -1,16%
Pétrole WTI
83,62 USD Ice Europ -1,19%
RENAULT
27,910 EUR Euronext Paris +2,80%
SAINT-GOBAIN
75,560 EUR Euronext Paris -1,31%
SANOFI
79,920 EUR Euronext Paris +0,68%
SCHNEIDER ELECTRIC
256,800 EUR Euronext Paris -1,98%
SCOR
33,420 EUR Euronext Paris -1,65%
SES
6,760 EUR Euronext Paris -1,10%
SHELL
3 322,500 GBX LSE +2,72%
SOCIETE GENERALE
76,720 EUR Euronext Paris -0,34%
STELLANTIS
5,289 EUR MIL +4,20%
TECHNIP ENERGIES
32,620 EUR Euronext Paris -1,27%
TELECOM ITALIA-RG
7,354 EUR MIL +0,48%
TELEPERFORMANCE
63,000 EUR Euronext Paris +5,00%
TIKEHAU CAPITAL
17,060 EUR Euronext Paris -2,51%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
105,250 EUR Euronext Paris -0,52%
VALLOUREC
21,200 EUR Euronext Paris +0,90%
VEOLIA
35,150 EUR Euronext Paris -1,49%
VICAT
61,600 EUR Euronext Paris -0,16%
VINCI
118,300 EUR Euronext Paris -0,42%
VIRIDIEN
79,650 EUR Euronext Paris +0,82%
VUSION
135,600 EUR Euronext Paris +4,07%
WENDEL
84,450 EUR Euronext Paris +3,43%
WORLDLINE
10,350 EUR Euronext Paris -1,01%
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