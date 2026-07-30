Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA - Le constructeur aéronautique européen a annoncé mercredi maintenir ses prévisions pour 2026 avec des ventes et des profits dépassant les attentes du marché au second trimestre, bénéficiant de ses livraisons d'appareils ainsi que de la bonne performance de ses activités de défense.

* L'ORÉAL OREP.PA a fait état mercredi d'une hausse de 6,3% de ses ventes au deuxième trimestre, dépassant les attentes grâce à une forte demande pour ses soins capillaires haut de gamme ainsi que pour ses marques grand public, dont les ventes ont dépassé les prévisions.

* RENAULT GROUP RENA.PA a fait état mercredi d'une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier semestre, supérieure aux attentes, parvenant à résister à la pression croissante de ses concurrents historiques ou des nouveaux venus chinois sur les prix des voitures en Europe.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a indiqué mercredi avoir remis à Parpública une offre engageante en vue de l'acquisition d'une participation comprise entre 44,9% et 49,9% du capital de TAP Air Portugal.

* GROUPE ADP ADP.PA a déclaré mercredi anticiper un Ebitda courant dans une fourchette comprise entre 2,30 et 2,35 milliards d'euros en 2026 et un ratio de dette financière nette par rapport à Ebitda courant autour de 3,8 fois.

* ERAMET ERMT.PA a fait état mercredi d'un Ebitda ajusté en hausse de 45% sur les six premiers mois de l'année, à 276 millions d'euros et a confirmé ses objectifs annuels.

* KLÉPIERRE LOIM.PA a relevé mercredi ses objectifs pour l'année en cours, après une hausse de 4,8% de l'EBE sur les six premiers mois de l'année, citant une dynamique "bien orientée" au premier semestre et une demande qui continue d'excéder l'offre.

* TIKEHAU CAPITAL TKOO.PA a fait état mercredi d'un doublement sur un an de son résultat net, part du groupe, à 165 millions d'euros sur le premier semestre de son exercice, et a affiché une forte progression de la profitabilité de l’activité de gestion d’actifs.

* BIC BICP.PA a relevé mercredi ses perspectives 2026 après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 1,8% au deuxième trimestre, à 586 millions d'euros, mais le fabricant d'articles de papeterie a prévenu être conscient d'aborder une fin d'année "plus difficile".

* FDJ UNITED FDJU.PA a dit mercredi tabler sur un produit brut des jeux (PBJ) stable et une baisse comprise entre 1% et 3% ("low single digit") de son chiffre d'affaires en 2026.

* ELIS ELIS.PA a fait état mercredi d'une hausse organique de 3,2% de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année et a confirmé ses objectifs annuels, citant "un niveau record" de nouveaux contrats.

* EMEIS EMEIS.PA a relevé mercredi ses objectifs financiers pour 2026, le groupe français d'Ehpad citant l'amélioration de sa performance opérationnelle, tout en faisant état d'un chiffre d'affaires de 3,01 milliards d'euros au premier semestre de son exercice, en hausse de 6% sur un an.

* CARMILA CARM.PA a relevé mercredi son objectif annuel de résultat net récurrent par action, tablant désormais sur 1,87 euro contre 1,84 euro précédemment, le groupe citant le maintien d'un taux d'occupation élevé, une croissance des loyers supérieure à l'indexation et une dynamique positive de la valorisation de ses actifs.

* CLARIANE CLARI.PA a fait état mercredi d'une hausse organique de 4,6% de son chiffre d'affaires au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs.

* VICAT VCTP.PA a relevé mercredi ses objectifs pour l'année en cours, après un Ebitda supérieur aux attentes au premier semestre, porté par les hausses de prix, la reprise des volumes aux États-Unis et la dynamique des pays émergents.

* VINCI SGEF.PA a fait état mercredi d'un Ebitda en hausse de 4,5% sur un an à 6,4 milliards d'euros pour le premier semestre, porté par la bonne tenue des concessions et des services à l’énergie, ainsi que la croissance soutenue du chiffre d'affaires à l'international.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA , AMUNDI AMUN.PA , STELLANTIS

STLAM.MI , AIR FRANCE-KLM AIRF.PA , SANOFI SASY.PA , SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA , SCOR SCOR.PA , BOUYGUES

BOUY.PA , VALLOUREC VLLP.PA , URW URW.PA , IPSEN IPN.PA , JCDECAUX JCDX.PA , ARCELORMITTAL MT.AS , CAPGEMINI CAPP.PA , ATOS ATOS.PA , VEOLIA VIE.PA , SES SESFd.PA , AYVENS

AYV.PA , WENDEL MWDP.PA , TECHNIP ENERGIES TE.PA , EURONEXT

ENX.PA , TP TEPRF.PA , VIRIDIEN VIRI.PA , VUSION VU.PA , SAINT-GOBAIN SGOB.PA et WORLDLINE WLN.PA figurent parmi les sociétés cotées à Paris à publier ce jeudi.

* ADIDAS ADSGn.DE , PUMA PUMG.DE , BMW BMWG.DE , ING

INGA.AS , AB INBEV ABI.BR , BBVA BBVA.MC , SHELL SHEL.L , FERRARI RACE.MI et LEONARDO LDOF.MI doivent également publier leurs comptes financiers sur les autres places européennes.

* TELECOM ITALIA TLIT.MI (TIM) a publié mercredi un résultat d'exploitation de base au titre du deuxième trimestre globalement conforme aux attentes, la croissance de sa filiale brésilienne et de sa division entreprises s'accompagnant d'un retour à la croissance sur son marché domestique.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43N1LA

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)