L'Europe vue en hausse, Washington annonce une offensive économique contre Téhéran

Une vue d'ensemble montre le Palais Brongniart, l'ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, regagnant du terrain ‌après leurs pertes de la veille, tandis que les investisseurs digèrent l'avertissement américain à l'encontre des pays qui continuent de faire des affaires avec l'Iran et attendent les résultats de Nvidia pour rééquilibrer ​leur appétit pour la technologie.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,28% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,22% pour le Dax à Francfort, de 0,09% pour le FTSE à Londres et de 0,12% pour le Stoxx 600.

Lors d'une conférence de presse, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent a présenté lundi un avertissement à tous les pays et ​entités pour qu'ils rompent leurs relations commerciales avec l'Iran sous peine de sanctions, tout en s'abstenant d'identifier les destinataires de son message.

Washington veut ainsi durcir la pression économique sur Téhéran à un moment où la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël en ​février dernier continue de bloquer le détroit stratégique d'Ormuz, essentiel au transport des hydrocarbures du Moyen-Orient, ⁠sans qu'aucune solution diplomatique ne se profile à l'horizon.

L'Iran a ensuite promis de riposter au durcissement des sanctions américaines, mais s'est dit convaincu que ses principaux partenaires commerciaux résisteraient ‌à la campagne de pression de Washington.

"Nous ne pensons pas que la Chine – le premier partenaire commercial de l'Iran – cédera aux pressions américaines visant à mettre fin à ses échanges commerciaux avec l'Iran", note Joseph Capurso, stratège à la Commonwealth Bank of Australia, ajoutant que la tentative d'asphyxie économique contre la ​République islamique pourrait même compromettre la trêve commerciale entre les Washigton et ‌Pekin, alors que la rencontre entre les dirigeants des deux pays, prévue le mois prochain, approche à grands pas.

Néanmoins, la menace d'exclure ⁠du système financier américain ceux qui ne se conforment pas aux exigences des Etats-Unis a alimenté les rumeurs selon lesquelles certains pays et entités pourraient être contraints d'acheter des dollars par mesure de précaution, ce qui a donné un coup de fouet à la devise.

La semaine réserve encore ses grands rendez-vous pour plus tard, à commencer par les résultats de Nvidia et l'inflation PCE américaine mercredi, ⁠deux rendez-vous incontournables pour évaluer la santé ‌du secteur technologique à l'ère de l'IA et réajuster les anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) avant sa réunion du mois prochain ⁠et du premier discours de Kevin Warsh à la conférence de Jackson Hole, vendredi.

En Europe, les chiffres du PIB et l'enquête Ifo en Allemagne, qui seront publiés plus tard dans la journée, pourraient ‌mettre en lumière le coût économique lié au maintien prolongé des prix de l'énergie à des niveaux élevés.

LES VALEURS À SUIVRE :

À WALL STREET

L'indice Dow Jones de la ⁠Bourse de New York a fini en hausse de 0,30% lundi, gagnant 160,77 points.

Le S&P-500, plus large, a en revanche perdu 0,25% ⁠et le Nasdaq Composite a reculé de son ‌côté de 0,71%, affecté par les pertes dans le secteur technologique.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo progresse de 0,36% après une ouverture dans le rouge, la prudence restant de mise ​concernant le secteur technologique en attendant les résultats de Nvidia.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations est ‌quasi stable (+0,06%), tandis que le SSE Composite de Shanghaï avance de 0,28%.

La Bourse de Hong Kong cède 0,26%.

TAUX

Les obligations américaines ont bénéficié d'un certain soutien lundi après que la CNBC a rapporté que le Trésor pourrait puiser dans ​son compte de trésorerie pour racheter des titres de dette à long terme, dans le but de réduire ses coûts de financement, mais cet élan semble s'essouffler mardi, les rendements repartant légèrement à la hausse.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 0,8 point de base à 4,7120%. Le deux ans prend 1 points de base à 4,2464%.

Sur le marché des changes, le ⁠dollar gagne 0,07% face à un panier de devises de référence, les investisseurs analysant les annonces américaines sur l'Iran et les efforts du Trésor visant à atténuer la pression sur les rendements à long terme.

Le bitcoin a par ailleurs franchi la barre des 80.000 dollars pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de trois mois.

PÉTROLE

Les cours du pétrole évoluent sur de faibles variations mardi après avoir reculé de plus de 2% lors de la séance précédente, les investisseurs évaluant l'impact l'impact de la tentative américaine visant à priver l'Iran de ses relations commerciales.

Le Brent cède 0,22% à 91,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,12% à 84,91 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 PIB final T2

- sur un trimestre +0,2% +0,2%*

- sur un an +0,9% +0,9%*

FR 06h45 Confiance des ménages août +87 +86

DE 08h00 Indice ​Ifo du moral des août +87,1 +86,6

investisseurs

USA 14h00 Confiance des consommateurs août 90,2 90,8

*première estimation

(Rédigé par Diana Mandia)