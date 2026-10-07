L'Europe vue en baisse, l'accalmie sur les OAT s'estompe

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, les rendements obligataires repartant à la hausse après un répit la veille, tandis que les investisseurs s'inquiètent de l'escalade des tensions entre l'Arabie saoudite et les Houthis yéménites.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,79% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,8% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,37% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,56% pour le Stoxx 600 .STOXX .

Les investisseurs restent prudents face aux fluctuations du marché de la dette souveraine. Si la flambée des rendements obligataires mondiaux a marqué une pause mardi, ce qui a naturellement été bien accueilli par le marché, la séance de mercredi s'annonce à nouveau tendue.

En France, le rendement de l'OAT française à dix ans FR10YT=RR grimpe de plus de 7 points de base à 4,8200% dans les premiers échanges mercredi, après avoir reculé de plus de 11 points de base la veille.

Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France, a toutefois réaffirmé mercredi au micro de France Inter que la situation ne nécessitait pas, à ce stade, une intervention de la Banque centrale européenne (BCE).

Derrière ces difficultés de la dette, il y a le débat budgétaire qui s'intensifie en France à l'approche de la présidentielle de l'année prochaine. Mardi, c'était au tour de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national (RN), de présenter son programme, promettant une économie cumulée de 140 milliards d'euros sur le quinquennat en cas de victoire.

Les craintes liées à l'inflation contribuent également aux tensions qui secouent le marché. Les prix du pétrole avancent légèrement mercredi, reléguant au second plan la décision du G7 de libérer des réserves et la nette progression des exportations en provenance du Moyen-Orient.

Une fois de plus, ce sont les tensions provoquées par la guerre au Moyen-Orient qui en sont responsables : la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite intervenant au Yémen a dit avoir intercepté et détruit un missile balistique tiré par les Houthis, alliés de Téhéran, en direction de la ville saoudienne de Khamis Mushait.

Des semaines d'avancées effectuées par les Houthis le long de la côte yéménite de la mer Rouge, autour du détroit stratégique de Bab al Mandab, ont déjà mis à rude épreuve les marchés, déjà impatients de voir des progrès dans la résolution du blocus d'Ormuz.

Les marchés ont toutefois revu à la baisse leurs anticipations quant à l'ampleur de l'assouplissement monétaire des banques centrales, à la suite des chiffres de l'emploi américain publiés la semaine dernière et de certaines déclarations de responsables de la Banque centrale européenne (BCE) concernant les freins à la croissance que représenteraient à eux seuls l'inflation et les coûts de financement élevés.

Les "minutes" de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), attendus plus tard mercredi, devraient donner un aperçu des débats qui ont eu lieu au sein de la banque centrale.

LES VALEURS A SUIVRE : nL8N45S1LY

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, avec des records du S&P-500 et du Nasdaq, alors que les prix du pétrole se sont stabilisés et que les rendements obligataires ont diminué, rassurant un peu les investisseurs et leur permettant de se tourner vers la saison des résultats trimestriels qui approche.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,49%, le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,58%, et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,45%.

Aux valeurs, Marvell Technology MRVL.O a pris 5,8% après avoir revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2028, citant une forte demande pour les puces qu'il conçoit destinées aux 'data centers'.

EN ASIE

L'indice Nikkei .N225 de la Bourse de Tokyo a perdu 0,92%, entraîné par la baisse des titres liés à l'intelligence artificielle (IA), les investisseurs cherchant à prendre leurs bénéfices après le récent rallye du secteur.

Les Bourses de Chine continentale sont fermées jusqu'à jeudi en raison de la fête nationale.

La Bourse de Hong Kong .HSI perd 0,55%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR avance de 4,2 points de base à 5,3134%, tandis que celui du titre à deux ans US2YT=RR gagne 2,3 points de base à 4,8143%.

Les investisseurs attendent une adjudication d'obligations à 10 ans prévue plus tard dans la journée et d'une autre à 30 ans jeudi, deux rendez-vous qui permettront de mesurer l'intensité de la demande pour la dette souveraine américaine qui, comme celle d'autres pays à travers le monde, est affectée par la hausse vertigineuse des rendements.

Ceux du titre à 10 ans ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis 24 ans.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR avance de 1 point de base à 3,4918%. Le deux ans DE10YT=RR s'affiche en légère hausse à 3,0888%.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,28% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,31% à 1,1223 dollar EUR= .

La baisse des rendements avait permis mardi d'alléger quelque peu la pression sur la devise européenne, qui a connu de sérieuses difficultés en début de semaine face à un dollar plus fort et aux doutes concernant la trajectoire budgétaire de Paris.

PÉTROLE

Le Brent LCOc1 prend 0,96% à 101,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 gagne 0,92% à 90,26 dollars.

Outre les enjeux géopolitiques, le marché reste attentif aux prévisions des services météorologiques américains, qui ont annoncé mardi qu'une tempête se formant actuellement dans le golfe du Mexique deviendrait, d'ici deux jours, le premier ouragan de l'Atlantique de l'année, risquant de frapper des installations de production de pétrole et de gaz.

ÉMERGENTS

La banque centrale indienne a relevé mercredi son taux de référence de 25 points de base, le portant à 5,5%, ce qui marque la première hausse depuis près de quatre ans dans un contexte d'inflation croissante et de forte croissance économique.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 7 OCTOBRE

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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