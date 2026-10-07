Transmission du patrimoine : l'âge moyen d'un héritier est de 54 ans

Ce constat est l'un des nombreux enseignements tirés par l'Insee dans une vaste étude consacrée aux transmissions immobilières à travers la France.

( AFP / FRED TANNEAU )

Dans une analyse publiée mardi 6 octobre, l'Insee révèle les grandes tendances de la transmission immoibilière à l'oeuvre dans le pays. Entre 2018 et 2023, la moyenne d'âge des héritiers d'un bien immobilier était ainsi de 54 ans et près des deux tiers des personnes ayant reçu un logement après un décès ou une donation étaient déjà propriétaires, selon l'étude .

En cinq ans, 702.000 logements ont été transmis en France - hors Alsace, Moselle et Mayotte -, soit via un héritage après un décès (519.000 logements), soit via une donation entre personnes vivantes (183.000).

Ces logements représentent 40% des 1,76 million de biens immobiliers qui ont changé de main chaque année entre 2018 et 2023. Le reste ayant été acheté par un nouveau propriétaire. "En moyenne, un héritier d'un bien immobilier a 54 ans et un bénéficiaire d'une donation a 48 ans" indique l'Institut national de la statistique, soulignant que les acheteurs sur le marché immobilier sont plus jeunes, en moyenne 43 ans.

La situation la plus fréquente est un défunt âgé de 81 à 90 ans qui lègue son patrimoine à des héritiers âgés de 51 à 60 ans.

Les trois quarts des transmissions immobilières se font vers la génération suivante, mais elle bénéficient surtout à des individus déjà propriétaires, qui représentent 63% des héritiers et donataires. Quelque 27% des bénéficiaires sont même déjà multipropriétaires. "Ainsi, 70% des héritiers et des donataires sont multipropriétaires après la transmission, contre 20% des personnes majeures", relève l'Insee.

Seulement 15% des héritages dépassent 100.000 euros

L'institut détaille: parmi tous les héritiers et les donataires entre 2018 et 2023, 80% n'ont reçu qu'un seul logement par transmission, 1% ont reçu six logements ou plus et 0,1% ont reçu 17 logements ou plus, soit près de 3.700 personnes en cinq ans. De plus, les transmissions immobilières sont trois fois et demi plus fréquentes d'un individu aisé vers un autre individu aisé.

L'Insee rappelle que, selon une autre enquête "Histoire de vie et patrimoine", "58% des donations reçues et 64% des héritages reçus ne comprennent aucun bien immobilier" en 2024. Seuls 15% des héritages et 22% des donations dépassent 100.000 euros, selon l'Insee, qui souligne des inégalités de patrimoine liées à l'héritage. Le patrimoine brut des ménages ayant hérité est presque deux fois supérieur à celui des ménages sans héritage.

Pour faciliter les transmissions de patrimoine au profit des générations plus jeunes, qui pourraient investir dans un projet professionnel ou familial comme l'achat d'un logement, le gouvernement propose dans le projet de loi de finances de relever le plafond des sommes exonérées de taxation pour une donation familiale.