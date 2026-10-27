L'Europe vue en baisse avant une pluie de résultats

Logo de la bourse Euronext, près de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi à l'ouverture, les investisseurs faisant preuve de ‌prudence avant une nouvelle vague de publications de résultats financiers et des décisions de politique monétaire attendues dans le courant de la semaine.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le CAC 40 ​parisien, de 0,44% pour le Dax à Francfort, de 0,62% et de 0,42% pour le Stoxx 600.

La saison des résultats du troisième trimestre accélère mardi avec une avalanche de résultats publiés avant l'ouverture des Bourses par des entreprises telles qu'Orange, HSBC et Novartis, ce qui pourrait peser sur la tendance.

Plusieurs géants de la technologie, dont Alphabet, Microsoft et Amazon.com seront au menu à partir de mercredi, à un moment où l'intelligence artificielle (IA) revient sur le devant de la ​scène dans un contexte de surveillance accrue des dépenses colossales du secteur.

Le prospectus d'introduction en Bourse (IPO) d'Anthropic, dans lequel la start-up expose son ambition de développer des systèmes d'IA capables de transformer l'économie mondiale, ont suscité l'optimisme chez les investisseurs, contribuant ainsi aux gains de Wall Street la veille et sur ​les marchés asiatiques ce mardi matin.

Le dossier met toutefois en évidence les défis majeurs auxquels le groupe est confronté, ⁠notamment une perte nette qui s'est fortement creusée au premier semestre 2026.

"La décision de déposer une demande d'introduction en Bourse malgré la récente volatilité du secteur peut en soi être considérée comme un vote de ‌confiance", estime James Ooi, stratège chez Tiger Brokers.

Meta a par ailleurs annoncé mardi avoir porté à 97,5 milliards de dollars sa levée de fonds en actions annoncée la veille, la plus importante de son histoire, alors que le géant des réseaux sociaux développe de manière intensive son infrastructure d'IA.

Outre la technologie, l'autre événement majeur de cette semaine concerne la politique monétaire, ​puisque la Réserve fédérale (Fed) entame mardi sa réunion de deux jours avant d'annoncer mercredi ‌sa décision concernant les taux d'intérêt.

Les responsables de la banque centrale américaine ont laissé entendre qu'ils opteraient pour le statu quo ce mois-ci, mais compte tenu ⁠des inquiétudes persistantes concernant l'inflation, les investisseurs estiment que cette pause dans le relèvement des coûts d'emprunt sera de courte durée.

La Banque centrale européenne (BCE) se prononcera quant à elle jeudi, et les investisseurs sont convaincus que Francfort marquera également une pause avant une nouvelle hausse de ses taux en décembre.

La France, dont la dette souveraine souffre des perspectives budgétaires incertaines, devrait susciter un certain intérêt chez les investisseurs, même si les analystes ne s'attendent pas à ce que ⁠la BCE fasse une annonce majeure visant à ‌stabiliser le marché.

L'OAT a bénéficié lundi du maintien, inattendu, de la note de crédit de la France à "Aa3" par l'agence de notation Moody's, son rendement retombant ainsi sous la barre des ⁠5%, seuil qu'il avait dépassé la semaine dernière, mais repart à la hausse mardi dans les premiers échanges de la séance.

Les investisseurs suivront également de près les élections législatives en Israël, qui décideront du sort du Premier ministre ‌Benjamin Netanyahu et constitueront en quelque sorte un verdict sur son bilan depuis l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre 2023.

LES VALEURS À SUIVRE : [L5N46C1US]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse ⁠lundi, le prospectus d'introduction en Bourse d'Anthropic redonnant confiance aux investisseurs dans les valeurs liées à l'IA.

L'indice Dow Jones a gagné 0,28%, le Standard & Poor's ⁠500, plus large, a pris 0,70%, et le Nasdaq Composite ‌a avancé de son côté de 0,83%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé la séance sur un gain de 1,73%, les valeurs technologiques portées par les espoirs concernant l'IA, à l'image de Wall Street la ​veille.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest, l'investisseur technologique SoftBank Group et le fabricant d'équipements pour la fabrication de puces ‌Tokyo Electron ont tous enregistré de solides gains.

Le Kospi sud coréen, très exposé à l'IA, a gagné 3,09%.

En Chine, en revanche, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations a perdu 1,32% et le SSE Composite de Shanghaï 1,33%, les valeurs technologiques pénalisées par les inquiétudes ​concernant la demande en matière d'IA et des restrictions sur les exportations chinoises.

La Bourse de Hong Kong cède 0,79%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement à 4,9781%, tout comme celui du titre à deux ans, qui s'établit à 4,7037%.

Les récentes craintes liées à l'IA ont conduit les investisseurs à se réfugier dans la sécurité des obligations d'État, en particulier les bons du Trésor américain à 10 ans.

Dans la zone euro, le rendement du Bund ⁠allemand à dix ans affiche une légère baisse dans les premiers échanges de la séance, s'établissant à 3,3473%. Le deux ans ressort à 3,0754%.

Le rendement de l'OAT à dix ans repart en revanche à la hausse, avançant de près de 3 points de base à 4,9303%.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,16% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,09% à 1,1162 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole évoluent sur de faibles variations mardi, Les cours du pétrole connaissent de légères fluctuations mardi, tiraillés entre l'espoir d'une avancée diplomatique après une réunion qui s'est tenue lundi à Téhéran entre de hauts responsables saoudiens, turcs et pakistanais et les autorités iraniennes, et les tensions persistantes entre les Houthis et l'Arabie saoudite.

Le Brent grappille 0,35% à 116,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,28% à 102,04 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Confiance des ​ménages octobre 85 86

EZ 08h00 Prêts aux entreprises septembre n.d. +3,1%

USA 15h00 Confiance des consommateurs octobre 81,0 81,9

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)