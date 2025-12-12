L'Europe vue dans le vert en attendant les données économiques

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert vendredi à l'ouverture, avant la publication d'une série d'indicateurs économiques et pour clôturer une semaine remarquable, qui a apporté la décision tant attendue de la Fed mais aussi de nouveaux doutes sur les perspectives du secteur technologique.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,44% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,6% pour le Dax à Francfort, de 0,47% pour le FTSE à Londres et de 0,61% pour l'EuroStoxx 50.

En cette fin de semaine, les investisseurs attendent la publication d'une série d'indicateurs économiques clef en Europe, au terme d'une semaine durant laquelle les marchés ont dû s'adapter prestement pour garder leur équilibre, la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant abaissé ses taux mercredi, tout en donnant des perspectives moins optimistes que prévu, tandis que le retour des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA) a pesé sur le sentiment.

"Oracle a annoncé des résultats décevants ainsi que de nouveaux investissements dans les centres de données, suscitant de nouvelles inquiétudes concernant les dépenses liées à l'IA. Les investisseurs se demandent si ces investissements élevés permettront finalement d'obtenir les retours attendus", estiment les analystes de Westpac.

En ce qui concerne la banque centrale américaine, les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 75,6% la probabilité que la Fed maintienne ses taux lors inchangés lors de sa prochaine réunion le 28 janvier, contre 73,9% la veille, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les marchés anticipent au moins deux baisses de taux pour l'année prochaine après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait déclaré lors d'une conférence de presse qu'il ne "pensait pas qu'une hausse des taux soit le scénario de base de quiconque".

Sur le plan géopolitique, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré jeudi avoir discuté d'éventuelles garanties de sécurité pour l'Ukraine avec de hauts responsables américains et annoncé que Kyiv avait présenté à Washington une version révisée de plan de paix visant à mettre fin à la guerre menée par la Russie.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi les investisseurs ayant privilégié les valeurs financières après la décision hier de la Réserve fédérale américaine d'abaisser ses taux directeurs.

L'indice Dow Jones a gagné 1,34%, ou 646,26 points, à 48.704,01 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 14,32 points, soit 0,21% à 6.901,00 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 60,30 points, soit 0,25% à 23.593,855 points.

Le Nasdaq a été pénalisé par la performance d'Oracle, qui a fortement baissé après avoir dit mercredi soir anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes, tout en annonçant une hausse de 15 milliards de ses dépenses d'investissement annuelles.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo avance de 1,46%, s'acheminant vers une troisième semaine consécutive de hausse et profitant de l'optimisme de Wall Street entre deux réunions cruciales des banques centrales.

Les actions chinoises et hongkongaises sont dans le vert vendredi après que Pékin a publié les conclusions de sa conférence économique annuelle, réaffirmant comme prévu son soutien à la croissance, même si les deux marchés s'apprêtaient à terminer la semaine en légère baisse.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,34% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,55%.

La Bourse de Hong Kong avance de 1,64%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 2,0 points de base à 4,1606%.

Le billet vert gagne 0,01% face à un panier de devises de référence vendredi, mais s'apprête à enregistrer sa troisième baisse hebdomadaire consécutive, pénalisé par la perspective de baisses de taux l'année prochaine après que la Fed a contredit les paris "hawkish" des marchés, propulsant l'euro et la livre sterling à leur plus haut niveau depuis octobre.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent vendredi, soutenus par les inquiétudes liées aux perturbations de l'approvisionnement vénézuélien, mais ils devraient tout de même enregistrer une baisse hebdomadaire en raison de la prudence des marchés et de l'optimisme quant aux perspectives d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Le Brent gagne 0,83% à 61,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,89% à 58,11 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 DÉCEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Prix à la consommation IPCH novembre -0,5% -0,5%

(définitif)

- sur un an +2,6% +2,6%

GB 07h00 PIB estimé octobre +0,1% -0,1%

- sur un an +1,4% +1,1%

GB 07h00 Production industrielle octobre +0,7% -2,0%

- sur un an -1,2% -2,5%

FR 07h45 Prix à la consommation IPCH novembre -0,2% -0,2%

(définitif)

- sur un an +0,8% +0,8%

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)