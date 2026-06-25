L'Europe termine en ordre dispersé, le rebond de la "tech" freiné par les méga-capitalisations

* En Europe, le CAC 40 gagne 0,55% et le Stoxx 600 0,80%

* Wall Street sans direction à mi-séance, plombée par les "méga-caps"

* La "tech" souffle le chaud et le froid sur les échanges

* Le Brent remonte légèrement à 74 dollars le baril

par Augustin Turpin

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé jeudi tandis que Wall Street évolue sans direction à mi-séance, le rebond amorcé par les valeurs technologiques au lendemain des résultats de Micron ayant été freiné par un recul de certaines méga-capitalisations technologiques, tandis que les investisseurs digèrent une volée de données économiques américaines.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en hausse de 0,55% à 8.431,61 points. Le Footsie britannique .FTSE a perdu 0,65%, tandis que le Dax allemand

.GDAXI a progressé de 1,03%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 0,85%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,85% et le Stoxx 600 .STOXX 0,80%.

La "tech" a soufflé le chaud et le froid sur les marchés, alors que les investisseurs observent avec prudence la réouverture du détroit d'Ormuz et le respect du protocole d'accord convenu entre Washington et Téhéran, tout en analysant l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur la première économie mondiale.

La publication mercredi soir de résultats et perspectives encourageants par les groupes de puces Micron Technology et Qualcomm a permis aux Bourses de tenter un rebond jeudi, apportant un soulagement temporaire alors que le coût des investissement liés à l'essor de l'intelligence artificielle continue de susciter des interrogations.

Illustrant ces tendances contradictoires, les mégacapitalisations technologiques ont reculé après l'ouverture des marchés américains, Apple

AAPL.O reculant notamment de 6,1% après avoir annoncé une hausse des prix de ses iPad et MacBook, alors que le géant technologique dit ne plus pouvoir protéger ses clients de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage.

Dans son sillage, Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O reculent de 1,3 à 3,5%, tandis que sur le Vieux continent l'indice paneuropéen de la technologie .SX8P a effacé une partie de ses gains pour clôturer à +0,81%.

En parallèle, la publication de données économiques américaines jugées encourageantes a dopé les indices, le Stoxx 600 ayant notamment grimpé après les chiffres du PIB et de l'inflation PCE pour toucher un record intrajournalier.

"Nous pensons que l’inflation reste élevée pour l’instant, même si elle pourrait progressivement s’atténuer avec le temps", a commenté Michele Morganti, stratège chez Generali Investments.

"Il existe toujours un risque que la Réserve fédérale procède à une hausse des taux plus tard dans l’année", a-t-elle ajouté. "Malgré cela, les actions américaines semblent capables de s’adapter à la fois à ce contexte et à une Fed adoptant une position un peu plus restrictive."

VALEURS

La compagnie aérienne britannique à bas coûts easyJet EZJ.L termine en hausse de 6,4% après avoir rejeté, pour la quatrième fois, une offre de rachat de la société d'investissement américaine Castlelake.

La "tech" européenne a effacé une partie de ses gains de début de séance mais a néanmoins clôturé dans le vert, ASML ASML.AS et ASMI ASMI.AS gagnant 2,5% et 2,2%, Soitec SOIT.PA 4,6% et STMicroelectronics STMPA.PA 2,6%.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York donnent une hausse de 0,8% pour le Dow Jones .DJI , de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq Composite .IXIC décline de 0,17%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des consommateurs allemands s'est stabilisé à l'approche du mois de juillet, grâce à l'amélioration des anticipations de revenus des ménages, selon une enquête publiée par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM).

La confiance des ménages en France a augmenté plus que prévu en juin, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée par l'Insee.

Les inscriptions au chômage ont baissé aux Etats-Unis lors de la semaine au 20 juin, à 215.000 contre 227.000 (révisé) la semaine précédente, ont montré les données du département du Travail.

Les prix à la consommation aux États-Unis, la mesure d'inflation préférée de la Fed, ont progressé conformément aux attentes sur un an en mai, montrent les données publiées par le département du Commerce.

La croissance de l'économie américaine a accéléré plus que prévu au premier trimestre, d'après les données définitives publiées par le département du Commerce.

CHANGES

Le dollar recule de 0,26% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro EUR= gagne 1,26% à 1,1381 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires mondiaux reculent dans le sillage de la chute des cours du pétrole. En zone euro, ils se maintiennent à leurs plus bas niveaux depuis plus de trois mois.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR perd 0,9 point de base à 2,8608%. Le deux ans DE10YT=RR perd 1,7 point de base à 2,5393%.

Le dollar recule de 0,26% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro EUR= gagne 1,26% à 1,1381 dollar.

PÉTROLE

Le cours de l'or noir reprend de la vigueur après la publication d'un article du Wall Street Journal selon lequel l'Iran prévoit de générer des milliards avec la réouverture du détroit d'Ormuz en imposant un droit de passage.

Le Brent prend 1,5% à 74,83 dollars le baril LCOc1 , tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,5% à 71,67 dollars

CLc1 .

A SUIVRE VENDREDI : nL8N42Q1D7

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|