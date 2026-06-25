GUIDE EXPLICATIF-Que signifie la victoire de Bayer devant la Cour suprême des États-Unis pour les milliers de procès intentés contre le Roundup ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version à la suite de l'arrêt de la Cour suprême)

* La Cour suprême se prononce sans équivoque en faveur de Bayer

* Bayer fait face à des plaintes déposées par environ 65 000 plaignants américains dans l'affaire Roundup

* L'accord à l'amiable de 7,25 milliards de dollars conclu par l'entreprise doit encore être approuvé par le juge

par Diana Novak Jones et Dietrich Knauth

La Cour suprême des États-Unis s'est prononcée jeudi en faveur de Bayer BAYGn.DE dans sa tentative de limiter les milliers de poursuites judiciaires alléguant que son herbicide Roundup provoque le cancer, dans une affaire qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste litige autour de ce produit, qui dure depuis des années.

Voici un aperçu de la manière dont cette décision pourrait influer sur la responsabilité globale de l’entreprise.

QUELLE A ÉTÉ LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME? Dans une décision prise à 7 voix contre 2 , les juges ont infirmé le verdict rendu par un jury du Missouri qui accordait 1,25 million de dollars à John Durnell, un homme affirmant avoir reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien après des années d’exposition au glyphosate contenu dans le Roundup. La Cour suprême a donné raison à Bayer en estimant que les plaignants ne pouvaient pas prétendre que l’entreprise allemande avait enfreint les lois des États américains en omettant d’avertir du risque de cancer présenté par le Roundup, car l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) n’a constaté aucun risque de ce type et n’exige pas une telle mise en garde sur l’étiquette du produit.

QUELS AUTRES LITIGES BAYER DOIT-ELLE AFFRONTER?

Bayer fait l’objet de plaintes concernant le Roundup déposées par environ 65 000 plaignants devant les tribunaux fédéraux et d’État américains. Dans des actions en justice engagées à partir de 2015, les plaignants ont déclaré avoir développé un lymphome non hodgkinien et d’autres formes de cancer après avoir utilisé cet herbicide à domicile ou au travail. Le Roundup figure parmi les désherbants les plus utilisés aux États-Unis. Bayer a déclaré que des décennies d’études ont démontré que le Roundup et son principe actif, le glyphosate, sont sans danger pour l’homme.

CETTE DÉCISION MET-ELLE FIN À TOUS LES LITIGES CONCERNANT LE ROUNDUP?

Non. Cette décision élimine un type de plainte en particulier: celle selon laquelle Bayer aurait enfreint les lois des États en omettant d’inclure un avertissement concernant le risque de cancer sur l’étiquette du produit. La plupart des poursuites judiciaires comportent plusieurs chefs d’accusation, les plaignants alléguant que l’entreprise est responsable de leur diagnostic de cancer.

Les allégations de « défaut d’avertissement » faisaient partie de la plupart des poursuites judiciaires liées au Roundup et sont généralement considérées comme plus faciles à prouver que d’autres fondements juridiques. Ces allégations sont désormais écartées par la loi fédérale.

Les plaignants ont également accusé Bayer de négligence et d’avoir présenté de manière trompeuse la sécurité du Roundup dans sa campagne de marketing, et ont allégué que le produit était défectueux au regard de l’usage auquel il était destiné. Ces allégations peuvent être maintenues.

Bayer pourrait tenter de faire valoir dans ces affaires que l’arrêt de la Cour suprême devrait entraîner le rejet des demandes restantes.

EN QUOI CONSISTE L'ACCORD PROPOSÉ PAR BAYER? En février, après que la Cour suprême eut accepté d’examiner son pourvoi dans l’affaire Durnell, Bayer a annoncé avoir conclu un accord à l’amiable de 7,25 milliards de dollars avec les avocats cherchant à représenter un groupe national de personnes affirmant que leur exposition au Roundup avait causé leur cancer. Cet accord vise à régler la plupart des poursuites en cours ainsi que les éventuelles actions en justice intentées par des personnes ayant déjà été exposées au Roundup et qui développeraient un cancer à l’avenir. En mars, un juge d’un tribunal d’État du Missouri a donné un premier feu vert à l’accord proposé. Plusieurs personnes ont fait opposition à cet accord, et le juge se prononcera sur son approbation définitive lors d’une prochaine audience .

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE CETTE DÉCISION SUR L'ACCORD?

La décision de la Cour suprême ne modifie pas les termes de l’accord, et Bayer a déclaré qu’elle restait déterminée à aller de l’avant avec l’accord conclu en février.

Les plaignants avaient jusqu’au 4 juin pour décider s’ils souhaitaient se retirer de l’accord et poursuivre leurs actions individuelles devant les tribunaux, ce qui les obligeait à choisir de conclure un accord sans connaître la décision finale de la Cour suprême.

Les avocats qui ont négocié l’accord ont déclaré que la décision de la Cour suprême justifiait leur choix de conclure un accord et de garantir des fonds aux victimes du cancer avant que la décision ne soit rendue.