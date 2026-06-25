Canicule en Europe: plus de 35°C pour au moins 101 millions d'habitants

Un groupe d'adolescents asperge d'eau un jeune homme circulant en scooter près du canal Saint-Martin, à Paris, le 24 juin 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

Au moins 101 millions d'Européens dont plus de 50 millions en France et 18 millions en Allemagne vont endurer jeudi des températures supérieures à 35°C, au moment où les autorités espagnoles et françaises commencent à compter les morts liés à cette vague de chaleur exceptionnelle.

"La nature est en colère contre nous car nous détruisons tout", juge Lucine Nazikian, 97 ans, résidente d'une maison de retraite d'Hayes, à l'ouest de Londres. "Si nous ne faisons rien, ce sera trop tard. Ca m'angoisse car j'ai des enfants, et ça n'est pas normal".

Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 380 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers, selon une analyse de l'AFP faite à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center.

Le pic de cette canicule historique est attendu jeudi en France, qui a déjà commencé à compter ses morts par noyade, à domicile ou dans la rue.

"Ça devient épuisant, à la fois pour le corps et pour le mental", souffle Arthur, un ingénieur de 28 ans, à Rennes, ville de l'ouest de la France qui suffoque.

Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a rapporté une "mortalité en hausse" dans la capitale française, où le thermomètre a franchi mercredi pour la quatrième fois en 150 ans les 40°C. Selon le ministère de la Santé, 25 arrêts cardiaques en 24h y ont été recensés contre 10 habituellement.

Un homme boit de l'eau, à l'ombre près du bâtiment de la Commission européenne, lors d'une vague de chaleur à Bruxelles, le 25 juin 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Le système de santé est mobilisé à son niveau le plus élevé pour "tenir dans la durée" face à une canicule qui "ne faiblit pas" et dont les effets pourront se faire sentir sur les organismes malmenés plusieurs jours après.

Par ailleurs, un deuxième puis un troisième réacteur nucléaire ont été arrêtés jeudi en raison de la chaleur.

"Réalité tangible"

L'Allemagne va connaître des températures pouvant dépasser les 40°C par endroit et battre des records absolus. Plusieurs événements sportifs et culturels en plein air ont déjà été annulés, comme le semi-marathon de Hambourg (Nord).

Marc Trauth, étudiant de 24 ans, qui devait y courir "comprends cette décision" car la chaleur "n'est pas seulement dangereuse pour les coureurs mais aussi pour les gens qui aident le long du trajet".

Comme d'autres homologues européennes, la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn a recommandé à ses clients d'éviter de voyager en raison d'un risque élevé de perturbations liées à la chaleur, à d'éventuels incendies, fortes pluies ou orages.

En Espagne, les autorités ont recensés au moins 212 décès entre dimanche et mercredi pouvant être attribués à la vague de chaleur.

Du côté de la Grande-Bretagne, l'alerte rouge "chaleur extrême", très rarement émise, a été prolongée jusqu'à vendredi soir pour Londres et une partie du sud-est de l'Angleterre, a annoncé jeudi l'agence nationale de météorologie.

"Les températures maximales à l'ombre pourraient dépasser 36°C, atteignant peut-être 38°C par endroits", a indiqué le Met Office, au lendemain d'un record de chaleur pour un mois de juin (36,1°C enregistrés sur la côte sud de l'Angleterre).

"La hausse des températures n'est plus une menace future: elle devient une réalité de plus en plus tangible pour les Londoniens", a souligné le maire Sadiq Khan, qui a publié le tout premier "plan chaleur" de la capitale.

Pauses fraîcheur

Cette situation est la conséquence de la présence au-dessus de l'Europe de l'Ouest d'une immense masse d'air chaud en provenance d'Afrique et comprimée par de hautes pressions en altitude.

Les canicules à répétition sont aussi un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion d'énergies fossiles par les humains, ont montré les climatologues. Ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

Alors que des pans entiers de l'économie sont affectés, la Confédération européenne des syndicats (CES) a appelé jeudi l'Union européenne à instaurer des "pauses fraîcheur" obligatoires pour les travailleurs exposés à la canicule, à l'image des équipes au Mondial-2026, qui bénéficient d'interruptions de jeu liées à la chaleur.

Des voyageurs se frayent un chemin dans la gare de Paddington, dans le centre de Londres, le 25 juin 2026 ( AFP / Brook Mitchell )

Des températures au-dessus de 30°C sont à prévoir pour plus de 70 millions d'habitants en Allemagne, 48 millions en Italie et 38 millions au Royaume-Uni.

Ces niveaux de température devraient toucher largement la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, et plus à l'est la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ou encore la Croatie.

Dans ce dernier pays, toute la côte adriatique et très touristique de Dubrovnik (sud) à Zadar (nord) est en alerte rouge. La mer aussi a chaud: jeudi, à Malinska, sur l'île de Krk, on enregistrait 27 degrés dans l'eau.

Le Danemark va basculer dans sa quasi-totalité vendredi en alerte orange canicule, tandis qu' l'Autriche a émis l'alerte maximale pour le weekend et lundi à Vienne et dans l'est du pays, ainsi que dans plusieurs villes du sud.