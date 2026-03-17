L'Europe tente un rebond mais la géopolitique pèse avant la Fed

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé mardi, les investisseurs se montrant hésitants alors que l'attention reste focalisée sur la situation en Iran et à la sécurité du détroit d'Ormuz, parallèlement aux décisions attendues de plusieurs grandes banques centrales, les premières depuis le début du conflit.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,05% à 7.931,86 points vers 08h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,11%, tandis qu'à Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,13% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,11%. Le Stoxx 600 .STOXX grignote 0,01%, soutenu par les compartiments défensifs des "utilities" et de la santé, tandis que l'énergie est également bien orientée.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent un retour à la baisse, de 0,39% pour le Dow Jones .DJI , de 0,40% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,42% pour le Nasdaq .IXIC , au lendemain d'une séance où les marchés américains avaient mis fin à quatre sessions d'affilée de repli.

Les marchés restent fébriles, tentant d'intégrer dans leurs calculs les dégâts économiques que pourrait provoquer la guerre en Iran, ainsi que les réactions politiques qu'elle pourrait déclencher.

Le président américain Donald Trump a accusé certains alliés occidentaux d'ingratitude après que plusieurs pays ont rejeté sa demande d'envoyer des navires de guerre pour escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz, alors que l'Iran continue de cibler les installations pétrolières du Golfe.

Le conflit est ainsi entré dans sa troisième semaine sans aucune perspective de fin en vue puisqu'Israël a frappé mardi Téhéran et Beyrouth, tandis que l'ambassade américaine à Bagdad a été attaquée.

C'est dans ce contexte qu'est attendue la Réserve fédérale américaine (Fed), qui entame ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours, alors que le marché redoute un impact économique de la guerre et une résurgence de l'inflation avec la flambée des cours pétroliers.

La Banque de Réserve d'Australie (RBA), elle, a décidé mardi de relever son principal taux directeur de 25 points de base pour le porter à un niveau record de 10 mois, à 4,10%, invoquant la hausse des prix des carburants liée au conflit au Moyen-Orient, y voyant un risque pour l'inflation.

La Banque centrale européenne (BCE), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) doivent également rendre leurs décisions dans la semaine.

Signe d'un marché nerveux, l'indice de la volatilité à Wall Street monte de près de 3%, se rapprochant du seuil des 25 points, tandis que sur l'Euro Stoxx 50 .V2TX , il s'affiche autour de 27 points.

Aux valeurs en Europe, le compartiment du pétrole et gaz

.SXEP est recherché, prenant près de 1%, dans le sillage du cours du Brent remonté à 104 dollars le baril.

Dans l'actualité des entreprises ADP ADP.PA avance de 0,60% après avoir fait état d'un trafic du groupe en hausse en février.

Sartorius Stedim Biotech STDM.PA bondit de 6,21% après avoir annoncé viser, à compter de 2027, une croissance organique du chiffre d'affaires de 9 à 12% par an à taux de change constants.

Ailleurs en Europe, Fraport FRAG.DE prend 3,35%, le groupe aéroportuaire allemand ayant annoncé prévoir une hausse de son résultat d'exploitation courant pour cette année.

Springer Nature SPGG.DE grimpe de 5,58% après la publication par la maison d'édition allemande de ses résultats annuels jugés "solides", tandis que les perspectives pour l'exercice 2026 sont meilleures que prévu, selon un trader.

Le compartiment technologique en Europe .SX8P (-0,66%) ne profite pas des annonces de Nvidia, qui a dit, lors de sa conférence des développeurs, s'attendre à un carnet de commandes qui pourrait atteindre au moins 1.000 milliards de dollars d'ici 2027, tandis que le secteur attend les résultats de Micron Technology MU.O mercredi, autre poids lourd des puces.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)