A Marseille, le RN Franck Allisio dépose sa liste pour le second tour

Le candidat du Rassemblement national (RN) Franck Allisio quitte la préfecture après avoir déposé sa liste électorale à l'issue du 1er tour des municipales, le 17 mars 2026 à Marseille ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le candidat d'extrême droite Franck Allisio, arrivé second du premier tour des municipales à Marseille tout juste derrière le maire sortant divers gauche Benoît Payan, a déposé mardi matin en préfecture sa liste en vue du second tour au résultat indécis.

"Je suis confiant, conscient également de la responsabilité qui sera la nôtre dans quelques jours", a expliqué en compagnie de colistiers le député Rassemblement national (RN) de 45 ans en venant déposer ses listes inchangées: "mon équipe était la bonne, mon équipe le reste".

"Nous allons faire une belle surprise, les Marseillais vont faire une belle surprise en se mobilisant", a-t-il pronostiqué, estimant que "la dynamique est de notre côté".

Avec 35,02% des voix dimanche, l'extrême droite a atteint le meilleur score de son histoire dans la deuxième ville de France et talonne l'ex-socialiste M. Payan (36,70%) à la tête d'une coalition de gauche, écologiste et citoyenne.

Part des voix obtenues au 1er tour des élections municipales 2026 à Marseille (scrutin municipal) des listes qualifiées ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

M. Allisio a surtout capté les voix de l'électorat traditionnel de droite, reléguant la candidate de la droite et du centre Martine Vassal - soutenue par Renaissance, Les Républicains et Horizons - en troisième place à 12,41%. Un séisme pour cette ville, dirigée pendant 25 ans par cette couleur politique sous Jean-Claude Gaudin (1995-2020) et une nouvelle défaite pour Mme Vassal après son échec déjà en 2020 face à M. Payan.

Malgré les appels de M. Allisio à se retirer pour le second tour, elle a décidé de maintenir sa candidature, estimant que "nos courants doivent continuer à être représentés".

"Nous avons tendu la main à Madame Vassal jusqu'au bout, elle n'a pas eu le courage de la saisir. Elle finira à 5% après avoir déçu ses derniers soutiens", a raillé lundi Franck Allisio. "Tous les électeurs de droite sincères doivent savoir que nous sommes ceux qui réaliseront leurs souhaits et leurs projets pour Marseille," a lancé en déposant ses listes le candidat, lui-même issu de la droite et qui avait quitté en 2015 l'UMP pour rallier le Front national (à l'époque).

Le maire sortant et candidat de la gauche Benoit Payan (c) quitte la préfecture après avoir déposé sa liste, au lendemain du 1er tour des municipales, le 16 mars 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

De son côté, M. Payan a déposé dès lundi matin ses listes pour le second tour, fermant définitivement la porte à tout accord électoral ou fusion avec la liste LFI menée par le député Sébastien Delogu (11,94%), qui n'a pas encore déposé ses listes pour le second tour.

"J'appelle tous les Marseillais à se saisir de leur bulletin de vote pour que Marseille ne bascule pas à l'extrême droite. La meilleure arme contre le RN, c'est le bulletin de vote", a déclaré Benoît Payan mardi au journal La Provence, faisant référence à la faible participation à Marseille: 51,73%, soit plus de 5 points de moins que la moyenne nationale (57,17%).