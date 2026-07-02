L'Europe sur de timides variations en attendant l'emploi US

Les principales Bourses européennes sont sur de timides variations jeudi dans un contexte d'attentisme avant la publication du rapport officiel sur l'emploi américain, susceptible d'influer sur les anticipations de taux de directeurs des banques centrales.

À Paris, le CAC 40 .FCHI grignote 0,08% dans les premiers échanges. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,36% et à Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 0,22% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,13%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,12%, porté essentiellement par les compartiments de la consommation et de la santé.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,81% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le rouge, à la suite du repli du secteur technologique.

Les investisseurs se montrent prudents avant le rapport sur l'emploi américain pour lequel le consensus Reuters prévoit un taux de chômage stable à 4,3%, un ralentissement des créations de postes à 110.000 et une accélération des salaires à 3,5% sur un an.

Sa publication, attendue ce jeudi à 12h30 GMT, le vendredi étant férié aux Etats-Unis pour la fête de l'Indépendance qui tombe un samedi, pourrait renforcer les paris sur une hausse des taux à court terme de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a souligné mercredi à Sintra, au Portugal, dans le cadre du forum organisé par la Banque centrale européenne (BCE), qu'il décevrait tous ceux qui pensent qu'il tolérera une inflation supérieure à 2%, mettant ainsi en garde contre une politique monétaire accommodante.

En attendant l'indicateur crucial sur l'emploi américain, les échanges en Europe sont rythmés par les nouvelles technologies dans un contexte de rotation sectorielle et de prises de bénéfice. En Asie, le Kospi sud-coréen .KS11 a chuté de jeudi près de 8% après une hausse vertigineuse de 68% au deuxième trimestre, alimentée par l'explosion de la demande de puces mémoire liée à l'IA. Le Nasdaq .NDX à forte composante technologique, avait reculé la veille de 1,5%, entraîné à la baisse par un plongeon de 6,3% de l'indice des semi-conducteurs

.SOX .

Le compartiment technologique .SX8P sur le Stoxx 600 paneuropéen recule jeudi de 1,84% avec notamment ASML ASML.AS (-2,31%) et Infineon IFXGn.DE (-2,20%), dans le sillage de la chute de SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics

005930.KS . Un rapport financé par l'Union européenne montre par ailleurs que les contrôles chinois à l'exportation et la forte dépendance de l'Europe à l'égard des technologies américaines laissent entrevoir un "avenir sombre" pour le secteur européen des puces.

Dans le reste des valeurs, Sodexo EXHO.PA grimpe de 5,70% après avoir révisé à la hausse son objectif de croissance interne pour l'année 2026, le groupe de services de restauration citant une performance supérieure aux attentes au troisième trimestre.

Abivax ABVX.PA gagne 5,19% après avoir émis 7,36 millions d'ADS pour un produit net d'environ 874,1 millions d'euros, dans le cadre d'une offre aux Etats-Unis.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|