L'Europe sur de faibles variations pour une séance écourtée
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 09:26

Les principales Bourses européennes ont ouvert sans grand changement mercredi pour une session écourtée à la veille du Nouvel An qui sera chômé sur la plupart des places financières dans le monde.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,42% à 8.134,19 points vers 07h15 GMT, au lendemain d'une hausse de 0,69%. À Londres, le FTSE 100 .FTSE , qui a touché mardi un sommet sans précédent en séance à 9.950,67 points, grignote 0,06%. A Francfort, le Dax

.GDAXI est fermé pour la journée.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 0,21% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,08%. Le Stoxx 600 .STOXX cède 0,10% après avoir inscrit la veille un record en séance à 593,42 points.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI , de 0,18% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance en dents de scie, marquée notamment par la publication des "minutes" de la Fed, qui montrent de profondes divisions au sein de son comité de politique monétaire.

Pour la séance du jour, hormis les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, aucune statistique majeure ne figure à l'agenda.

Les échanges devraient demeurer timides alors que les marchés sont restés fermés en Allemagne, en Italie, en Norvège, en Suède ou encore en Suisse. Wall Street, de son côté, va ouvrir pour une demi-séance.

L'heure est surtout au bilan où le Stoxx 600 affiche à ce stade un gain de 16,66% sur l'ensemble de l'année, soutenu par une baisse des taux directeurs en Europe, des projets d'investissement en Allemagne et une diversification des allocations d'actifs dans un contexte de survalorisation de la "tech" américaine.

Le CAC 40, quant à lui, a gagné sur la même période 10,19%, malgré des turbulences politiques à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale qui a débouché sur un Parlement très fragmenté.

Sur le plan sectoriel, les banques .SX7P qui ont porté une partie du marché en 2025, affichent un gain de plus de 67% sur l'année, tandis que les ressources de base .SXPP , soutenues par la récente flambée des cours de l'or, de l'argent et des autres métaux, ont progressé de 28%. Le secteur des "utilities"

.SX6P , en hausse également de 28% en rythme annuel, a profité d'une forte augmentation de la demande d'électricité liée aux centres de données et à l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Signe d'un marché calme, l'indice de la volatilité sur l'Euro Stoxx 50 .V2TX recule de près de 4,49%, sous les 15 points.

Aux valeurs, Airbus AIR.PA est pratiquement stable alors que la compagnie aérienne chinoise Air China 601111.SS a annoncé avoir signé un accord pour l'achat de 60 avions A320NEO dans le cadre d'un contrat d'une valeur d'environ 9,5 milliards de dollars au prix catalogue.

Maurel & Prom MAUP.PA bondit de 5,67% après avoir annoncé avoir conclu un accord avec Heirs Energies pour la cession de l'intégralité de sa participation de 20,7% dans Seplat Energy

SEPLAT.LG , dans le cadre d'une transaction évaluée à 496 millions de dollars (422,56 millions d'euros).

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Qugustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
198,0400 EUR Euronext Paris -0,45%
CAC 40
8 122,62 Pts Euronext Paris -0,56%
DAX
24 490,41 Pts XETRA +0,57%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 367,06 Pts Index Ex -0,20%
EURO STOXX 50
5 783,05 Pts DJ STOXX -0,23%
FTSE 100
9 919,28 Pts FTSE Indices -0,22%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
MAUREL & PROM
5,4150 EUR Euronext Paris +5,97%
NASDAQ Composite
23 419,08 Pts Index Ex -0,24%
Pétrole Brent
61,09 USD Ice Europ -1,28%
Pétrole WTI
57,74 USD Ice Europ -0,35%
S&P 500 INDEX
6 896,24 Pts CBOE -0,14%
STOXX Europe 600
591,77 Pts DJ STOXX -0,17%
STOXX Europe 600 Banks
355,22 Pts DJ STOXX -0,22%
STOXX Europe 600 Basic Resources
665,27 Pts DJ STOXX -0,33%
STOXX Europe 600 Utilities
490,52 Pts DJ STOXX 0,00%
