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L'Europe sur de faibles variations pour la dernière séance du semestre
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 09:44

Les principales Bourses européennes sont sur de timides variations mardi, les investisseurs étant dans l'attente de nouveaux catalyseurs, alors que le semestre est sur le point de s'achever avec un indice Stoxx 600 en passe de réaliser sa plus forte hausse trimestrielle depuis plus de cinq ans, grâce à l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, le CAC 40 .FCHI à Paris prend 0,11%, après un repli de 0,21% lundi. À Londres, le FTSE 100

.FTSE avance de 0,24% et à Francfort, le Dax .GDAXI monte de

0,85%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,43% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,28%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,40%, tiré par pratiquement tous ses grands compartiments, à l'exception de la consommation.

Sur l'ensemble du mois et du trimestre, le CAC 40 affiche à ce stade un gain de 2,61% et de 7,40% respectivement, tandis que le Stoxx 600 a pris 2,23% sur le mois et 9,75% sur le trimestre, porté notamment par l'optimisme autour de l'IA, qui continue globalement de stimuler les marchés boursiers dans le monde.

Le Stoxx 600 est ainsi en passe de réaliser sa plus forte progression trimestrielle depuis octobre 2020.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI à l'ouverture, au lendemain du record de l'indice. Un gain de 0,10% est attendu pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,25% pour le Nasdaq .IXIC .

Pour la dernière séance du mois, du trimestre et du semestre, la tendance sur les marchés est similaire à celle des derniers jours, l'attentisme et la prudence l'emportant, faute de grands catalyseurs.

Le marché attend notamment l'enquête Jolts sur les offres d'emploi aux Etats-Unis, prélude au rapport officiel en la matière, très attendu jeudi.

Dans les indicateurs déjà publiés, l'activité manufacturière en Chine a progressé plus que prévu en juin, tandis que la croissance du PIB en Grande-Bretagne a été confirmée à 0,6% au premier trimestre. En Allemagne, les ventes au détail ont affiché en mai un rebond surprise.

Ces statistiques sont scrutées alors que Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a déclaré à Sintra, au Portugal, où s'est ouvert un forum des banques centrales, que l'économie de la zone euro semblait avoir acquis une plus grande résilience aux chocs économiques.

Selon elle, cela devrait permettre à la BCE de relever plus facilement ses taux directeurs sans craindre de déclencher des tensions financières. Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, doit lui s'exprimer mercredi à partir de 13h00 GMT, alors que le marché s'attend également à un resserrement monétaire aux Etats-Unis sur fond de résurgence de l'inflation liée à la flambée des cours pétroliers à la suite de la guerre au Moyen-Orient.

Les cours du brut sont cependant revenus proches de leur niveau d'avant-guerre alors que des négociateurs américains et iraniens sont attendus à Doha, pour une reprise du dialogue dans le cadre du protocole d'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran.

Aux valeurs, la tendance positive en Europe est de nouveau portée par les géants technologiques comme ASML ASML.AS (+3,11%), STMicroelectronics STMPA.PA (+2,65%) et Infineon

IFXGn.DE (+2,76%).

Dans la santé, Abivax ABVX.PA s'envole de 23,64% après la publication par le groupe de résultats préliminaires positifs concernant l'obéfazimod, son traitement de la colite ulcéreuse.

Biomérieux BIOX.PA recule de 0,71% malgré le dépôt d'une demande d'autorisation auprès de la FDA, l'autorité de santé aux Etats-Unis, pour les nouvelles versions de ses tests de détection de la gastroentérite.

Siemens Energy ENR1n.DE progresse de 4,56% après avoir de nouveau fait état d'une vigueur de la demande et d'une solidité du marché.

Maersk MAERSKb.CO prend 1,60% à la faveur du relèvement de ses prévisions pour l'exercice en cours sur fond de forte demande de conteneurs. Son concurrent DSV DSV.CO gagne près de 1%.

Sainsbury's SBRY.L monte de 1,83%, le deuxième groupe de supermarchés britannique ayant laissé inchangée sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année malgré un ralentissement de la croissance de ses ventes au premier trimestre. Son concurrent Tesco TSCO.L gagne 0,10%.

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi à Bangalore)

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