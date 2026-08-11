L'Europe sur de faibles variations avant l'inflation américaine

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations mardi dans un contexte d'attentisme avant les chiffres de l'inflation américaine, tandis que la situation au Moyen-Orient n'incite guère à la prise de risque.

À Paris, le CAC 40 .FCHI grignote 0,04% à 8.728,8 points vers 07h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,02% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,18% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,06%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,13%, se rapprochant de son récent record atteint le 7 août à 663,41 points.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,09% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,01% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,14% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le rouge marquée par un pessimisme des marchés quant à une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz.

Signe d'une certaine prudence du marché, le pétrole poursuit sa remontée, désormais à un sommet de plus d'une semaine, tandis que les rendements obligataires souverains en Europe et aux Etats-Unis se tendent légèrement dans la perspective d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les données sur les prix à la consommation (CPI) et les prix à la production (PPI), prévus mercredi et jeudi, pourraient accentuer les craintes d'une inflation persistante alors que les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran concernant un accord de paix et la réouverture de cette voie navigable cruciales sont dans l'impasse.

Le président américain Donald Trump a répondu lundi aux conditions posées par l'Iran pour un accord de paix en formulant ses propres exigences.

"Il semble y avoir un fossé, sans jeu de mots, entre les Etats-Unis et l'Iran quant à la forme que prendrait concrètement un éventuel accord", relève Tim Waterer, chef analyste marchés chez KCM Trade.

"En conséquence, une partie de l'optimisme qui s'était installé la semaine dernière s'estompe, ce qui donne aux cours du pétrole une tendance nettement à la hausse", a-t-il ajouté.

En Bourse, à Paris, Schneider Electric SCHN.PA avance de 0,40% alors que les valeurs européennes liées à l'intelligence artificielle ne profitent que modestement du bond de 5% de Samsung 005930.KS , porté par la vigueur des exportations des fabricants de puces sud-coréens.

TotalEnergies TTEF.PA , en tête du CAC 40, est bien orienté, tirant parti de la poursuite de la remontée des cours du pétrole, tandis que Thales TCFP.PA occupe la deuxième position de l'indice.

InterContinental Hotels Group (IHG) IHG.L recule de 2,2% malgré l'annonce d'une hausse de son chiffre d'affaires par chambre disponible au deuxième trimestre.

RTL Group RRTL.DE prend 1,86%, le groupe audiovisuel européen ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année avec l'acquisition de Sky Deutschland en juin.

Le groupe helvético-américain d'ophtalmologie Alcon ALCC.S s'envole de près de 6% à la faveur du relèvement de sa prévision de bénéfice et de l'abaissement de son estimation de l'impact des droits de douane américains sur l'ensemble de l'année.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|