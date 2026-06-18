L'Europe sur de faibles variations après la Fed et avant la BoE

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations jeudi alors que les investisseurs digèrent les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui laissent planer une possible hausse des taux directeurs cette année, en attendant les décisions de plusieurs grandes banques centrales en Europe.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,06% à 8.425,42 points vers 07h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,49% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,24%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E grignote 0,01% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,02%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,13%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent un rebond de 0,49% pour le Dow Jones .DJI , de 0,85% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,40% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance nettement dans le rouge.

Même si la Fed a opté mercredi pour un statu quo sur ses taux dans l'immédiat, ses nouvelles projections trimestrielles montrent que neuf de ses membres prévoient désormais une hausse des coûts d'emprunt d'ici la fin de l'année, tandis que dans la déclaration de politique monétaire, la formulation en faveur de probables baisses des coûts d'emprunt en 2026 a été supprimée.

Cela a fait reculer Wall Street mercredi, le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, ayant surpris en dévoilant un vaste plan de réformes aux vastes répercussions incertaines et en adoptant tacitement une position plus restrictive de la politique monétaire, soulignant la détermination de la banque centrale à maîtriser l'inflation.

"Le FOMC, divisé, envisage désormais une hausse des taux cette année. La Fed semble plus préoccupée que prévu par une inflation élevée et tenace", souligne Paolo Zanghieri, économiste chez Generali Investments.

Le marché attend désormais les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE), de la Banque nationale suisse (BNS) et de la Banque de Norvège (Norges Bank).

Sur le plan géopolitique, l'heure est en revanche à la prise de risque avec un nouveau repli marqué des cours du pétrole alors que le président américain Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian ont signé mercredi le protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre en Iran.

Aux valeurs, l'actualité du secteur de l'automobile anime les échanges avec un repli de Renault RENA.PA qui a annoncé avoir pris la pleine propriété de Flexis, tandis que Forvia

FRVIA.PA avance de 0,70% après un accord en vue de transférer le site d'Augsbourg à GDELS. Opmobility OPM.PA cède 1% malgré l'annonce de deux contrats remportés avec Leapmotor International 9863.HK .

Ailleurs en Europe, Volkswagen VOWG.DE abandonne 0,70% en réaction à des informations selon lesquelles son projet d'usine à Osnabrück rencontre des difficultés liées à un actionnaire clé.

A Milan, UniCredit CRDI.MI perd 0,35% après une information selon laquelle le groupe bancaire a contacté Delfin au sujet d'un renforcement de sa participation dans l'assureur Generali

GASI.MI (+0,61%), ce qui pourrait potentiellement remodeler le paysage financier italien.

A Londres, Tesco TSCO.L recule de 2,4%, la première chaîne de supermarchés alimentaires britannique ayant annoncé que la croissance sous-jacente de ses ventes au Royaume-Uni avait ralenti au premier trimestre.

A Amsterdam, BE Semiconductor Industries (BESI) BESI.AS , qui a relevé ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge à long terme face à la hausse de la demande, cède néanmoins près de 1%.

Edenred EDEN.PA bondit de 14% après des informations de presse faisant état d'un intérêt du fonds d'investissement britannique BC Partners.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|