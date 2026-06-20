La France écrasée par la canicule, interrogations sur la Fête de la musique

Un homme se rafraichit à une fontaine publique à Paris le 18 juin 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Avec 60 départements en vigilance orange, près de 41 millions de personnes concernées, des nuits chaudes et un risque accru d'incendies, la canicule continue de sévir ce weekend et risque d'hypothéquer la populaire Fête de la musique.

Ce second épisode en quelques semaines s'avère "étendu, durable et intense", avertit Météo-France et un niveau d'alerte rouge, le plus haut, pourrait être déclenché dimanche dans certaines zones.

Samedi, la chaleur va se maintenir du Sud-Ouest au Nord-Est, avec des maximales de 35 à 38°C, mais baisse provisoirement un peu sur le quart Nord-Ouest, selon les prévisions de Météo-France. Les risques d'orages violents pointent.

A Méricourt (Pas-de-Calais), le visage de Philippe Grocaut, 23 ans, s'illumine. "Ça fait du bien !", sourit-il sous sa climatisation tout juste installée à l'étage de sa maison de briques rouges typique du nord de la France où "la chaleur se diffuse très mal".

Lors de l'épisode de chaleur de mai, la température a frôlé les 30 degrés dans sa chambre. "C'était quasi invivable", assure ce barman. Il s'était replié dans le salon pour dormir, au rez-de-chaussée, avant de contacter une entreprise pour faire installer trois climatisations chez lui.

Pour faire face à cette nouvelle vague de chaleur précoce, Paris a décidé d'ouvrir la nuit ses parcs et jardins, soit 459 hectares accessibles 24H/24.

Ailleurs, comme à Biarritz ou Limoges, des municipalités enjoignent à s'inscrire sur le registre communal des personnes vulnérables afin de garder un lien avec les personnes fragiles de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap et permettre une intervention des services sanitaires et sociaux si nécessaire.

L'épisode, lié au changement climatique et qui a débuté jeudi, bouscule le pays, contraignant entre autres les écoles ou chantiers à s'adapter, voire à fermer ( AFP / Damien MEYER )

L'épisode, lié au changement climatique et qui a débuté jeudi, bouscule le pays, contraignant entre autres les écoles ou chantiers à s'adapter, voire à fermer. Il pourrait être d'"une durée et d'une sévérité identiques à celle d'août 2003", selon Météo-France, et se maintenir une grande partie de la semaine prochaine.

Le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a d'ores et déjà demandé l'annulation des onze événements sportifs en extérieur prévus dans la capitale ce weekend et le maire de la capitale Emmanuel Grégoire a exprimé sa vive préoccupation quant au déroulé de la Fête de la musique et aux milliers d'amateurs qu'elle draine habituellement dans ses rues.

"Le cumul alcool, chaleur et proximité de l'eau, ce sont trois facteurs de risque qui ne font pas bon ménage. Et donc nous souhaiterions en éliminer au moins un des trois, mais on va voir dans quel sens on le fait", a indiqué vendredi soir le maire socialiste. Des mesures de prévention supplémentaires sont "en réflexion et à l'arbitrage, et seront annoncées par les autorités compétentes dans les heures et jours qui viennent d'ici dimanche", a-t-il ajouté.

Avant une nouvelle hausse du mercure attendue dimanche "jusqu'à mardi au moins" selon Météo-France -une intensification synonyme d'une possible mise en vigilance rouge de plusieurs départements-, le Premier ministre Sébastien Lecornu va activer samedi à 11H00 le centre interministériel de crise du ministère de l'Intérieur.

Qualité de l'air dégradée

Une enfant se rafraîchit dans un parc à Bruxelles le 19 juin 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )

La canicule renvoie à un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période d'au moins trois jours, rappelle Météo-France qui souligne que "ces situations touchent l'Hexagone principalement entre début juillet et mi-août".

La chape de plomb actuelle s'accompagne d'une dégradation de la qualité de l'air, avec des épisodes de pollution critique à l'ozone, notamment en Ile-de-France.

L'Europe voit aussi rouge. Une nouvelle vague de chaleur doit débuter au Royaume-Uni ce weekend avant un pic prévu lundi et mardi, selon l’agence météorologique Met office.

En Espagne, les autorités ont lancé une alerte concernant une vague de chaleur extrême qui devrait toucher la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares à partir de dimanche.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur.

Les prévisions officielles tablent sur un réchauffement moyen de 2,7°C en France d'ici à 2050.