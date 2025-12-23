 Aller au contenu principal
L'Europe stable avant des indicateurs de conjoncture aux Etats-Unis
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 09:34

Les principales Bourses européennes sont globalement stables mardi en matinée en attendant plusieurs indicateurs américains de conjoncture, dont le produit intérieur brut du troisième trimestre.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,06% à 8.116,23 points vers 07h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,01% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,13% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,20%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,27% après avoir touché un record à 588,45 points.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,05% pour le Dow Jones .DJI , de 0,06% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,07% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le vert, portée par le rebond des valeurs technologiques.

Les investisseurs attendent à 13h30 GMT aux Etats-Unis le PIB du troisième trimestre, les chiffres d'octobre de la production industrielle et l'indice de confiance du consommateur pour le mois décembre, des données qui pourraient influer sur la politique de la Fed en 2026.

Le marché garde également un oeil sur le yen avec une possible intervention des autorités pour soutenir la monnaie, l'évolution des cours pétroliers avec la situation au Venezuela et la flambée dans les métaux, l'or et l'argent ayant touché des records.

Pour la dernière session complète de la semaine en Europe, les échanges sont relativement calmes avant la séance écourtée de mercredi et la fermeture des marchés jeudi et vendredi.

L'accalmie dans l'obligataire soutient légèrement les actions mais les gains sont faibles alors que l'indice Stoxx 600

.STOXX a progressé de plus de 15% depuis le début de l'année, porté notamment par la vigueur des secteurs de la banque, de la défense et de l'industrie, sur fond d'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

Aux valeurs, le secteur de la santé .SXDP (+0,96%) en Europe est bien orienté avec notamment Novo Nordisk NOVOb.CO (+5,80%) qui va commercialiser son traitement amaigrissant Wegovy sous forme de comprimé dès janvier aux Etats-Unis après avoir reçu le feu vert des autorités en ce sens.

Sanofi SASY.PA avance de 0,20% après avoir l'approbation au Japon du Dupixent, dans le traitement des enfants de 6 à 11 ans atteints d'asthme bronchique.

FlatexDEGIRO FTKn.DE recule de 0,50%, la BaFin, l'autorité allemande de supervision financière, ayant annoncé mardi avoir infligé deux amendes à la banque pour infraction aux règles de trading.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

CAC 40
8 105,88 Pts Euronext Paris -0,19%
DAX
24 316,70 Pts XETRA +0,13%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 362,68 Pts Index Ex +0,47%
EURO STOXX 50
5 742,98 Pts DJ STOXX -0,01%
FLATEXDEGIRO
35,660 EUR XETRA -1,71%
FTSE 100
9 877,04 Pts FTSE Indices +0,11%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
NASDAQ Composite
23 428,83 Pts Index Ex +0,52%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
Pétrole Brent
62,16 USD Ice Europ +0,18%
Pétrole WTI
58,04 USD Ice Europ +0,19%
S&P 500 INDEX
6 878,49 Pts CBOE +0,64%
SANOFI
81,810 EUR Euronext Paris +0,28%
STOXX Europe 600
588,11 Pts DJ STOXX +0,23%
STOXX Europe 600 Banks
350,61 Pts DJ STOXX -0,26%
STOXX Europe 600 Health Care
1 140,46 Pts DJ STOXX +1,15%
