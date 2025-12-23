Le fabricant français de pompes à chaleur Groupe Atlantic en passe d'être vendu à un groupe nippo-américain

Le ministre de l'Economie Roland Lescure à la sortie de l'Elyséee, le 17 décembre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Un fleuron tricolore de la transition énergétique bientôt sous pavillon étranger ? Groupe Atlantic, numéro un français de la pompe à chaleur, est en passe d'être acheté par le groupe nippo-américain Paloma Rheem, une opération suivie de "très près" par Bercy selon les mots du ministère de l'Economie à l'AFP.

La société vendéenne a annoncé lundi la signature d'un accord qui prévoit une prise de participation majoritaire à son capital par la société Paloma Rheem Holdings, basée à Tokyo, elle-même issue du rapprochement des japonais Paloma et Fujitsu General, et de l'américain Rheem.

Paloma Rheem Holdings est spécialisé "dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de climatisation, de production d'eau chaude, de chauffage et d'équipements de cuisine", a précisé Groupe Atlantic dans un communiqué.

Les pompes à chaleur sont un secteur clé de la transition énergétique et évoluent actuellement dans un contexte de concurrence accrue.

Le ministère français de l'Economie et des Finances, également chargé de l'Industrie, a dit lundi soir à l'AFP suivre "de très près" le dossier.

L'opération "devra être soumise à une autorisation préalable du ministère dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France", sous réserve des vérifications effectuées sur les conditions d'éligibilité de ce dossier à cette procédure, a expliqué le ministère à l'AFP.

"Si on a un investisseur étranger qui vient pour développer Atlantic, préserver l'empreinte industrielle, en faire ce qu'il est déjà, mais en mieux, un des leaders mondiaux de la transition énergétique, j'allais dire +welcome+, bienvenue. Si c'est pour désosser, couper, casser et j'allais dire prendre l'argent et se tirer, c'est non", a mis en garde mardi sur BFMTV le ministre de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, qui a redit être "vigilant".

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, avait tancé le gouvernement, le 9 décembre dernier, lui reprochant d'avoir laissé le champ libre, ces derniers mois, à des dossiers de reprise fragiles, qui ont ensuite mal tourné.

La première étape de cette procédure dite des "investissements étrangers en France" (IEF) permettra d'abord de vérifier que le dossier est éligible au contrôle, au titre de l'activité de fourniture d'énergie, un secteur stratégique de l'économie.

Les pompes à chaleur sont au cœur de la stratégie d'électrification de la France portée par le gouvernement, qui doit donner lieu à des annonces prochainement. Objectif: accélérer la consommation d'électricité dans les secteurs qui sont encore très dépendants de coûteuses importations d'énergies fossiles, dans les transports, l'industrie, le logement et donc le chauffage.

- Chiffre d'affaires de 3 milliards -

Interrogé par l'AFP, un porte-parole de Groupe Atlantic a précisé que Bercy avait été prévenu de cette opération il y a quelques jours. Sur la procédure en elle-même que lance Bercy, la société n'a fait aucun commentaire.

Paloma Rheem, qui employait 19.000 personnes à fin 2024, et Groupe Atlantic, qui compte 12.000 collaborateurs, se connaissent bien. La société française distribue depuis plus de 30 ans des produits Fujitsu General en France et au Benelux.

Une partie des actionnaires familiaux historiques de Groupe Atlantic resteront au capital de l'entreprise, a précisé cette dernière, basée à La Roche-sur-Yon, en Vendée.

"Cette opération nous donne les moyens de renforcer durablement notre compétitivité", et ce "dans un contexte de concurrence internationale accrue", notamment chinoise, a déclaré le président du directoire de Groupe Atlantic, Damien Carroz, cité dans le communiqué.

Le montant de l'opération n'est pas public, mais le quotidien économique Les Echos avance une transaction supérieure à 3 milliards d'euros. Elle devrait être finalisée mi-2026.

Groupe Atlantic compte 31 sites industriels à travers le monde. Il est notamment propriétaire des marques Atlantic, Thermor ou Sauter et réalise près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il fabrique non seulement des pompes à chaleur, mais aussi des chaudières, chauffe-eau ou radiateurs.

Dans ce même secteur, le groupe américain Carrier Global avait annoncé en 2023 le rachat de la division "solutions climatiques" du groupe familial allemand Viessmann.