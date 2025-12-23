 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 11:06

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,11% pour le Nasdaq.

* ELI LILLY LLY.N - Le laboratoire danois Novo Nordisk

NOVOb.CO , qui cherche à regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly, entend commercialiser son traitement amaigrissant Wegovy sous forme de comprimé dès janvier dans les pharmacies aux Etats-Unis, après avoir reçu lundi l'accord de l'autorité américaine des médicaments (FDA) pour cette forme d'administration.

* SECTEUR DE L'IA - John Carreyrou, journaliste d'investigation au New York Times et connu pour avoir révélé des fraudes au sein de la start-up Theranos, a porté plainte lundi avec cinq autres auteurs contre xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta Platforms META.O et Perplexity pour avoir utilisé sans autorisation leurs livres protégés par le droit d'auteur afin d'entraîner leurs systèmes d'intelligence artificielle (IA).

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ALPHABET-A
309,7800 USD NASDAQ +0,85%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 362,68 Pts Index Ex +0,47%
ELI LILLY & CO
1 076,155 USD NYSE +0,49%
META PLATFORMS
661,5000 USD NASDAQ +0,41%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 878,49 Pts CBOE +0,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

