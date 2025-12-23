Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,11% pour le Nasdaq.

* ELI LILLY LLY.N - Le laboratoire danois Novo Nordisk

NOVOb.CO , qui cherche à regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly, entend commercialiser son traitement amaigrissant Wegovy sous forme de comprimé dès janvier dans les pharmacies aux Etats-Unis, après avoir reçu lundi l'accord de l'autorité américaine des médicaments (FDA) pour cette forme d'administration.

* SECTEUR DE L'IA - John Carreyrou, journaliste d'investigation au New York Times et connu pour avoir révélé des fraudes au sein de la start-up Theranos, a porté plainte lundi avec cinq autres auteurs contre xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta Platforms META.O et Perplexity pour avoir utilisé sans autorisation leurs livres protégés par le droit d'auteur afin d'entraîner leurs systèmes d'intelligence artificielle (IA).

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)