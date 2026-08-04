L'Europe reste sur sa lancée avec les résultats de sociétés

Les principales Bourses européennes restent orientées à la hausse mardi au lendemain des records des indices CAC 40 à Paris et Dax à Francfort, portés par de solides résultats d'entreprises, tandis que le contexte géopolitique au Moyen-Orient offre également du soutien.

Le CAC 40 .FCHI parisien prend 0,47% à 8.653,73 points vers 07h35 GMT, touchant en séance un nouveau sommet à 8.669,69 points. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,62%. A Francfort, le Dax .GDAXI progresse de 0,84%, inscrivant lui aussi un record en séance à 26.244,19 points.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,74% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,68%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,60%, après avoir battu en séance (656,85 points) son pic historique de 656,67 points, atteint le 31 juillet.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,57% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance déjà dans le vert.

La tendance sur les marchés américains pourrait être influencée par l'enquête Jolts du mois de juin sur les offres d'emplois, prélude à la publication vendredi du très surveillé rapport mensuel officiel sur l'emploi.

Signe de la détente des investisseurs, les cours du pétrole qui avaient chuté lundi de plus de 5%, sont pratiquement stables alors que les négociations pour mettre fin à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran restent incertaines.

Les rendements obligataires font également du surplace pour le moment, ce qui profite aux marchés actions, alors que les investisseurs se concentrent sur les résultats des sociétés.

Sur les près de deux tiers des sociétés du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats, 84% ont dépassé les attentes en termes de bénéfice, selon les données de LSEG.

Outre-Atlantique, SpaceX SPCX.O , AMD AMD.O , Caterpillar CAT.N , McDonald's MCD.N , Pfizer PFE.N devraient animer les échanges ce mardi.

En Europe, BP BP.L bondit de 1,26% après avoir fait état mardi d'un résultat net plus que doublé au deuxième trimestre.

Domino's Pizza GROUP DOM.L avance de 1,76% à la faveur d'une hausse de son bénéfice courant sous-jacent semestriel.

Bayer BAYGn.DE gagne 3,65% après avoir signalé une hausse surprise de 1,9% de son bénéfice d'exploitation trimestriel.

AMS OSRAM AMS.S grimpe de 10,87%, le fournisseur autrichien de capteurs et de semi-conducteurs ayant déclaré avoir franchi une étape importante vers la production en série de puces conçues pour projeter des images à l'intérieur de lunettes dites intelligentes.

Côté baisses, Lufthansa LHAG.DE plonge de 8,79%, la compagnie aérienne allemande ayant établi une fourchette pour son bénéfice d'exploitation ajusté (Ebit) de 2026 comprise entre 1,7 milliard d'euros et 2,2 milliards d'euros, après que ce chiffre a été réduit de plus de moitié au deuxième trimestre en raison de la hausse des coûts du carburant.

Zalando ZALG.DE chute de 14,98% après avoir indiqué s'attendre à une croissance pour cette année située dans la moitié inférieure de sa fourchette précédemment annoncée.

Fresenius Medical Care FMEG.DE recule de 5,44%, la faiblesse des volumes de traitement aux Etats-Unis du fournisseur allemand de dialyse inquiétant les investisseurs.

Ferragamo SFER.MI abandonne 6,44% après ses résultats du premier semestre.

(Rédigé par Claude Chendjou)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|