Merck en perte nette au 2T, conséquence du rachat de Terns

Le groupe pharmaceutique Merck, aussi connu sous le nom MSD dans certains pays, a annoncé mardi une perte nette au deuxième trimestre causée par une charge de 5,7 milliards de dollars liée à sa récente acquisition de Terns Pharmaceuticals pour se renforcer dans l'oncologie.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Son chiffre d'affaires avait pourtant augmenté de 5% à 16,6 milliards de dollars, profitant de la "solidité continue" dans l'oncologie et en particulier de son traitement vedette, le Keytruda, dont les ventes ont atteint 8,4 milliards de dollars (+5%).

Le groupe a également noté la bonne performance de ses produits pour les animaux (+8%), qu'ils soient domestiques ou d'élevage. Des lancements réussis, comme celui du Winrevair (hypertension pulmonaire) dans de nouveaux marchés (Japon, Europe), ont également permis de gonfler son chiffre d'affaires trimestriel.

Ces éléments positifs l'ont incité à relever son objectif pour l'ensemble de l'année à une fourchette de 66,3 à 67,3 milliards, contre 65,8 à 67 milliards auparavant.

En revanche, il a abaissé celui de son bénéfice net par action à données comparables - valeur privilégiée par les marchés - qui devrait se situer entre 2,66 et 2,76 dollars, contre 5,04 à 5,16 dollars auparavant.

Merck précise que cette nouvelle prévision annuelle intègre une charge non récurrente de 3,62 dollars par action liée à l'achat de Cidara et de 2,31 dollars à celle de Terns.

Il a annoncé le rachat du premier en janvier pour 9 milliards et le second en mars pour une valeur d'entreprise de 6,7 milliards.

Ce dernier a plombé le résultat net du deuxième trimestre qui ressort en perte de 1,33 milliard de dollars, soit quasiment le double de celle de 664 millions qui était attendue par le consensus des analystes de Factset.

Le groupe a en revanche fait mieux qu'anticipé lorsque la perte est diluée par action hors éléments exceptionnels: perte nette de 13 cents, contre perte nette de 27 cents pour le consensus.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Merck progressait de 1,31%.