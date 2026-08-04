McDonald's: Ventes en baisse aux USA, les promotions peinent à attirer les clients

Un homme sort d'un restaurant McDonald's à New York

McDonald's n'a pas répondu mardi aux attentes en matière ‌de croissance des ventes aux États-Unis pour le deuxième trimestre, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses en raison des ​inquiétudes économiques, et ce malgré les offres promotionnelles proposées pour attirer une clientèle aux revenus modestes.

Les ventes à périmètre constant sur le plus grand marché de la chaîne de restauration rapide ont progressé de 0,8%, un chiffre inférieur aux estimations ​des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,06%, selon les données compilées par LSEG. Le rythme de croissance aux États-Unis était de 2,5% il ​y a un an.

La hausse des prix des produits de ⁠première nécessité et du carburant a réduit le budget consacré aux repas à l'extérieur par les consommateurs à ‌faibles revenus, qui constituent une clientèle clé pour McDonald's.

"Bien que notre stratégie porte ses fruits partout dans le monde, nous voyons là une opportunité de placer la barre plus haut aux ​États-Unis et d’accélérer nos performances sur notre ‌plus grand marché", a déclaré le président-directeur général Chris Kempczinski.

Il avait averti en mai ⁠que l'incertitude macroéconomique croissante liée au conflit avec Iran, pesait sur les dépenses de consommation.

McDonald's a passé l'année écoulée à miser fortement sur l'accessibilité financière et les promotions pour défendre ses parts de marché face à la concurrence de ⁠plus en plus intense ‌des chaînes de restauration rapide, des supérettes et de la consommation de repas à domicile.

Ces initiatives ⁠ont été contrebalancées par une demande modérée et des comparaisons difficiles avec l’année précédente, la société ayant eu pour ‌base de comparaison les promotions à succès sur les menus à thème Minecraft et les "Snack Wrap" qui avaient ⁠stimulé la fréquentation.

À l’échelle mondiale, le chiffre d’affaires à périmètre constant a progressé ⁠de 1,3%, marquant un ralentissement ‌par rapport à la hausse de 3,8% enregistrée il y a un an. Le chiffre d’affaires du segment des marchés ​internationaux gérés par McDonald’s, qui comprend les principaux pays d’Europe, ‌a augmenté de 1,5%, contre 4%.

Les analystes s’attendaient à un affaiblissement de la demande dans la région, la hausse des coûts énergétiques et la ​vague de chaleur ayant freiné les dépenses liées aux repas au restaurant.

Le résultat net du deuxième trimestre a progressé de 5% pour atteindre 2,36 milliards de dollars (2,05 milliards d'euros). Sur une base ajustée, McDonald's a enregistré un ⁠bénéfice par action de 3,38 dollars, contre 3,19 dollars un an plus tôt.

L'action de la société, qui avait perdu près de 13% de sa valeur cette année, a progressé d'environ 2,5% en avant-Bourse.

McDonald's a également nommé Skye Anderson, un pilier de l'entreprise, à la tête de ses activités aux États-Unis, en remplacement de Joe Erlinger, qui quitte la chaîne de restauration rapide après plus de deux décennies au service de celle-ci.

(Rédigé par Savyata Mishra à Bangalore; Version française ​Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)