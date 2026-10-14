L'Europe prudente entre inflation américaine et tensions pétrolières

Les principales places européennes devraient ouvrir en légère hausse mercredi, dans un contexte de prudence avant la publication des chiffres de l'inflation américaine, attendus plus tard dans la journée. Le maintien des cours du pétrole à des niveaux élevés pourrait toutefois freiner la progression des indices. Selon les contrats à terme, le CAC 40 et l'Euro Stoxx 50 gagneraient chacun 0,14% à l'ouverture, tandis que le DAX de Francfort avancerait de 0,29%.

À Wall Street, la séance de mardi s'est achevée dans le rouge, sur fond de nouveau recul des valeurs des semi-conducteurs et de publications trimestrielles contrastées dans le secteur bancaire. Ces résultats mitigés ont alimenté la prudence des investisseurs, qui attendent désormais les comptes de Bank of America et de Morgan Stanley, prévus mercredi avant l'ouverture des marchés américains.

Sur le front macroéconomique, le Fonds monétaire international (FMI) a appelé mercredi les gouvernements à agir sans tarder pour maîtriser leurs dépenses publiques, réduire leurs déficits et alléger le poids de leur dette. L'institution prévient que tout report des efforts d'assainissement budgétaire rendrait les ajustements nécessaires encore plus difficiles dans les années à venir.

La statistique la plus attendue du jour concerne les chiffres de l'inflation américaine, en début d'après-midi (14h30) dans un contexte où les cours de l'or noir sont toujours élevés, à 106 dollars le baril.

" Dans notre scénario d'investissement, nous ne tablons désormais plus sur une résolution rapide des tensions au Moyen-Orient ", explique Loïc Bécue, gérant Gestion Diversifiée & Allocation d'Actifs, Listed Assets chez Sienna. Le gestionnaire privilégie désormais l'hypothèse d'un conflit prolongé mais de faible intensité, les contraintes économiques devant inciter Washington et Téhéran à limiter l'escalade et à favoriser le rétablissement d'une circulation maritime suffisante dans les détroits du golfe Persique. Dans ce contexte, le Brent pourrait progressivement revenir vers 85 à 90 dollars le baril d'ici la fin de l'année. La persistance des tensions énergétiques risquerait néanmoins de se répercuter durablement sur l'économie et les marchés financiers.

Des valeurs en mouvement

Du côté des entreprises, ASML bénéficie toujours de la forte demande en équipements de fabrication de semi-conducteurs, soutenue par l'essor de l'intelligence artificielle. Le groupe néerlandais a présenté des prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes des analystes. Il a également relevé la borne basse de sa fourchette de prévisions annuelles pour 2026, confortant ainsi ses perspectives de croissance.

Lufthansa serait favorite devant Air France-KLM pour acquérir 44,9% du capital de TAP Air Portugal, grâce à une offre entièrement en numéraire, selon la chaîne portugaise SIC. Le gouvernement portugais devrait annoncer sa décision mercredi, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire.

Dékuple annonce une prise de participation majoritaire dans SAY, une agence italienne de communication marketing omnicanale implantée à Padoue et à Milan.

Ekinops relève ses ambitions annuelles après un troisième trimestre dynamique.

Figeac Aéro annonce l'acquisition de la société Bodycote Sud-Ouest auprès du groupe britannique Bodycote. Renommée Figeac Aéro Cambes, cette entité spécialisée dans le traitement thermique et les procédés spéciaux devient le 15e site de production du groupe.

Medincell annonce avoir obtenu un financement complémentaire de 13,8 MEUR auprès de banques européennes et de Bpifrance, portant à 41,8 MEUR le montant total des financements non dilutifs sécurisés depuis juillet 2026. Cette opération, sans impact sur le capital des actionnaires existants, s'inscrit dans une stratégie de renforcement du bilan.

Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,06% à 1,1207 dollar.