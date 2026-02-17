L'Europe prudente avant des réunions sur l'Iran et l'Ukraine

Les principales Bourses européennes sont sur une note prudente mardi dans un contexte d'incertitudes géopolitiques alors que des réunions sont prévues à Genève sur l'Iran et l'Ukraine, tandis que les publications financières des entreprises se poursuivent.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,09% à 8.323,23 points vers 08h20 GMT, après avoir grappillé 0,06% la veille dans un marché calme en raison d'un jour férié aux Etats-Unis.

A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,06%.

À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,28% avec la baisse de la livre, des données du jour montrant un ralentissement plus marqué que prévu de la croissance des salaires en Grande-Bretagne sur les trois mois à décembre, ce qui pourrait renforcer les arguments en faveur de nouvelles baisses de taux de la Banque d'Angleterre (BoE).

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 0,04%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 monte de 0,03%. Le Stoxx 600

.STOXX grappille 0,05%, soutenu essentiellement par des secteurs défensifs comme l'immobilier et la santé.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,41% pour le Nasdaq .IXIC après un week-end prolongé pour cause de "Presidents Day". Hormis l'indice d'activité Empire State pour le mois de février, les investisseurs outre-Atlantique n'attendent pas grand chose sur le plan macréoconomique avant vendredi avec la publication du PIB et l'indice PCE aux Etats-Unis.

Sur le plan géopolitique, les Etats-Unis et l'Iran mènent ce mardi à Genève des discussions visant à résoudre leur différend autour du programme nucléaire iranien, tandis que la ville suisse accueille parallèlement, sous l'égide de Washington, de nouveaux pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie, ce qui pourrait avoir un impact sur le pétrole. Le Brent LCOc1 recule de 0,82% à 68,10 dollars pour le moment.

Les échanges sont par ailleurs réduits dans le monde, de nombreuses places financières en Asie (Chine, Hong Kong, Singapour, Taiwan et Corée du Sud) étant restées fermées avec les vacances du Nouvel An chinois.

En Europe, les marchés boursiers ont enregistré une période de forte volatilité fin janvier et début février, sur fond de craintes que les nouveaux outils d'intelligence artificielle (IA) ne réduisent les bénéfices des entreprises traditionnelles.

Une saison des résultats meilleure que prévu, malgré les droits de douane américains élevés, a cependant permis à l'indice Stoxx d'atteindre un niveau record la semaine dernière et d'enregistrer sa troisième semaine consécutive de gains.

A ce stade, un peu plus de 60% des entreprises européennes ayant déjà publié ont dépassé les attentes en termes de bénéfice, contre environ 54% par trimestre en moyenne, selon les données LSEG I/B/E/S.

Les publications trimestrielles en Europe se poursuivent ce mardi avec notamment InterContinental Hotels Group (IHG) IHG.L et Carrefour CARR.PA , tandis que celles d'Euronext ENX.PA , Orange ORAN.PA , Airbus AIR.PA , Moncler MONC.MI , Repsol

REP.MC ou encore BE Semiconductor BESI.AS sont prévues dans la semaine.

Aux valeurs, à Londres, IHG bondit de près de 4% après avoir fait état mardi d'un revenu par chambre disponible (RevPAR) supérieur aux attentes au titre du quatrième trimestre. Son concurrent français Accor ACCP.PA avance de 1,56%.

Toujours à Paris, l'éditeur de logiciels Dassault Systèmes

DAST.PA , qui a chuté d'environ 8% en raison des inquiétudes des investisseurs concernant les objectifs ambitieux de l'entreprise en matière de chiffre d'affaires et de "cloud" pour 2029, rebondit de 1,28%.

A Francfort, le fournisseur industriel allemand Norma

NOEJ.DE cède 1,26% après la publication de ses résultats annuels.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)