IHG: Le RevPAR dépasse les attentes au T4 malgré la faiblesse aux USA
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 10:48

Illustration du logo IHG

InterContinental Hotels Group ‌a fait état mardi d'un revenu mondial par chambre ​disponible (RevPAR) supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, la croissance enregistrée en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique ​ayant compensé la faiblesse du marché américain.

Pour le quatrième trimestre, le ​groupe propriétaire de marques telles ⁠que Holiday Inn et Avid Hotels a fait ‌état d'une croissance de 1,6% de son RevPAR, alors que les analystes tablaient sur ​1,5%, selon un ‌consensus fourni par le groupe.

Les tendances en ⁠matière de voyages d'agrément se sont toutefois affaiblies aux États-Unis, les consommateurs soucieux de leurs dépenses limitant leurs ⁠achats dans ‌un contexte économique difficile et incertain.

Le revenu ⁠par chambre disponible de IHG aux États-Unis, son ‌plus grand marché, a ainsi baissé de ⁠2% au cours du trimestre clos le 31 ⁠décembre, après ‌une baisse de 1,6% au trimestre précédent, soit pire ​que les performances de ‌ses concurrents Hilton et Marriott dans la région.

Il s'agit de la troisième ​baisse trimestrielle consécutive du RevPAR aux États-Unis pour IHG.

"À l'horizon 2026, on s'attend à des ⁠conditions commerciales moins turbulentes aux États-Unis et à une demande plus forte pour le secteur", a déclaré le directeur général Elie Maalouf dans un communiqué.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise
