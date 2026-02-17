Espagne: Enquête sur X, Meta et TikTok au sujet des contenus pédopornographiques générés par l'IA

Photo d'illustration d'une image photoréaliste sexualisée générée par Grok

‌Le gouvernement espagnol a ordonné ​aux procureurs d'enquêter sur les plateformes de réseaux sociaux X, ​Meta et TikTok pour diffusion présumée ​de contenus pédopornographiques ⁠générés par l'intelligence artificielle (IA), a ‌déclaré mardi le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

"Ces ​plateformes ‌portent atteinte à la ⁠santé mentale, à la dignité et aux droits de nos ⁠enfants", a-t-il ‌écrit sur son compte ⁠X. "L'État ne peut pas ‌permettre cela. L'impunité de ⁠ces géants doit cesser."

Au début ⁠du mois, ‌Pedro Sanchez a annoncé plusieurs ​mesures visant ‌à lutter contre les abus en ligne et ​à protéger les enfants, dont une proposition ⁠d'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.

(Rédigé par David Latona ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Blandine Hénault)