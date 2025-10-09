 Aller au contenu principal
CAC 40
8 076,56
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe prudente après les annonces en France et au Proche-Orient
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 10:45

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente en début de séance jeudi, les investisseurs examinant les implications des annonces politiques en France, ainsi que les perspectives d'un cessez-le feu durable à Gaza.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,28% à 8.082,75 points vers 07h27 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,29% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,16%, mais le FTSEurofirst 300 cède 0,10% et le Stoxx 600, qui a clôture à un niveau record la veille, 0,08%.

Un Premier ministre sera nommé en France d'ici 48 heures par Emmanuel Macron, a déclaré mercredi l'Elysée après un entretien entre le chef de l'Etat et le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, qui a jugé qu'un chemin était possible pour l'adoption d'un budget d'ici le 31 décembre et qu'une majorité absolue de députés refusait la dissolution de l'Assemblée nationale.

"Cela repousse pour l'instant le risque d'élections anticipées. Les investisseurs se sont montrés plutôt optimistes pendant la séance de négociation, le Premier ministre sortant Lecornu continuant d'affirmer qu'une issue était possible et que l'objectif de déficit pour 2026 devrait être inférieur à 5 % du PIB", écrivent les analystes de Deutsche Bank dans une note.

Le Proche-Orient fait également l'objet d'une attention particulière jeudi, alors qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, ouvrant la voie à un cessez-le-feu, une libération des otages et à la résolution potentielle du conflit qui fait rage depuis deux ans dans l'enclave palestinienne.

Sur le front macroéconomique, les investisseurs ont appris que les exportations allemandes avaient baissé de façon inattendue en août sur un mois, des données qui interviennent après que l'administration de Donald Trump a imposé un droit d'importation de 15% sur la plupart des biens en provenance de l'Union européenne (UE).

La publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE), au cours de laquelle l'institut a, comme prévu, laissé ses taux directeurs inchangés, est prévue à 11h30 GMT.

Aux valeurs, Sopra Steria recule de 3,62% après avoir annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé.

Alten, qui va réorganiser sa gouvernance avec la dissociation des fonctions de président et de directeur général, est en baisse de 3,2%.

Worldline, dont la recommandation a été abaissé par Morgan Stanley à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne", abandonne 3,3%.

Ailleurs en Europe, HSBC perd plus de 6% après l'annonce de son intention de privatiser sa filiale Hang Seng Bank.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

Pétrole Brent
66,11 USD Ice Europ +0,05%
Pétrole WTI
62,39 USD Ice Europ +0,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

