Porsche voit ses ventes mondiales reculer de 6 % sur les neuf premiers mois de l'année

(AOF) - Sur les neuf premiers mois de l’année 2025, Porsche a vendu 212 509 véhicules, contre 226 026 l’an passé à la même période, ce qui représente un repli de 6 %. Sur le total, 35,2% étaient électrifiés, avec 23,1% entièrement électriques et 12,1% hybrides rechargeables. Parmi les modèles vendus par la firme de Stuttgart, le Macan est celui qui a connu la plus forte croissance avec une progression de 18%.

Pour Matthias Becker, membre du comité de direction chargé des ventes et du marketing : " Porsche continue d'afficher des chiffres de livraison solides cette année. Ce niveau est conforme à nos attentes, surtout si l'on tient compte de la situation géopolitique et économique actuelle ".

Au niveau des zones géographiques, seules l'Amérique du Nord et les Marchés émergents et d'Outre-mer ont connu la croissance avec des hausses respectives de 5 et 3%, pour un nombre de livraisons de 64 446 et 43 090.

Les ventes en Europe (hors Allemagne) se sont affaissées de 4%, à 50 286 unités, tandis que pour l'Allemagne, la baisse a atteint 16%, à 22 492 unités. Le constructeur automobile explique ces replis par un effet de base défavorable, dû à un effet de rattrapage de 2023 et à la disponibilité limitée des modèles 718 et Macan thermique en raison des réglementations européennes en matière de cybersécurité.

Enfin, la Chine a accusé la plus forte baisse avec des livraisons en repli de 26%, à 32 195 unités. Porsche évoque des conditions de marché difficiles, en particulier dans le segment du luxe, et la concurrence intense sur le marché chinois.

Ces arguments avaient déjà été évoqués par le groupe le 22 septembre dernier, lorsqu'il lançait son troisième avertissement sur résultats de l'année. Avec la situation en Chine et les droits de douane américains, Porsche avait abaissé certains de ses objectifs financiers annuels.

Le résultat d'exploitation 2025 devrait être impacté négativement à hauteur de 1,8 milliard d'euros. La rentabilité des ventes devrait être légèrement positive, pouvant atteindre 2%, alors qu'elle était attendue précédemment entre 5 et 7% et entre 10% et 12% initialement. La marge d'Ebitda du secteur automobile, prévue entre 14,5 et 16,5% auparavant, est désormais programmée entre 10,5 et 12,5%. Le chiffre d'affaires annuel est quant à lui toujours attendu entre 37 et 38 milliards d'euros.

