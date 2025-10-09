(Actualisé avec Delta Airlines, Pepsi, Akero Therapeutics, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture sur de faibles variations (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , pour le Standard & Poor's 500 .SPX (-0,04%) et pour le Nasdaq .IXIC (-0,09%) :

* DELTA AIRLINES DAL.N a présenté jeudi des prévisions optimistes pour la fin de l'année après avoir fait état d'un bénéfice meilleur que prévu au troisième trimestre, porté par une reprise de la demande de voyages d'affaires et un meilleur pouvoir de fixation des prix. L'action prend plus de 6% en avant-Bourse.

* PEPSI PEP.O a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice par action au troisième trimestre dépassant les attentes de Wall Street, citant une demande soutenue pour certains de ses produits aux États-Unis, tout en annonçant la nomination de Steve Schmitt au poste de directeur financier. L'action prend environ 1% en avant-Bourse.

* TSMC TSM.N - Le premier fabricant mondial de semi-conducteurs sous contrat a fait état jeudi d'une hausse de 30% de son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre, ce qui est au-dessus des attentes. Le groupe a profité de la demande pour ses produits sur fond d'engouement pour les applications d'intelligence artificielle (IA).

* TESLA TSLA.O - L'agence américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé jeudi qu'elle ouvrait une enquête sur 2,88 millions de véhicules Tesla équipés de son système de conduite autonome pour violation des règles de sécurité routière, après une série d'accidents. L'action du constructeur de voitures électriques prend 1% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Les Etats-Unis ont approuvé des exportations de puces Nvidia d'une valeur de plusieurs milliards de dollars vers les Émirats arabes unis, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg. L'action avance de 0,9% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'IA - L'agence hollywoodienne Creative Artists Agency a déclaré jeudi qu'OpenAI exposait les artistes à un "risque significatif" avec son nouvel outil de génération de vidéos par l'intelligence artificielle (IA) Sora qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des clips à partir de contenus protégés par des droits d'auteur.

* MICROSOFT MSFT.O - L'université de Harvard a annoncé mercredi que son école de médecine avait conclu un accord de licence avec Microsoft permettant à l'éditeur de Windows d'accéder à ses contenus en matière de santé grand public sur des maladies spécifiques et des sujets de bien-être.

* AZZ AZZ.N recule de 4,6% dans les transactions hors séance, le spécialiste des revêtements métalliques ayant raté les attentes en terme de bénéfice et de vente au titre du deuxième trimestre, sur fond de ralentissement de la demande dans la construction et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

* AKERO THERAPEUTICS AKRO.O - Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour racheter Akero Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 5,2 milliards de dollars, ce qui doit permettre au laboratoire pharmaceutique danois d'accéder au médicament expérimental contre les maladies hépatiques développé par le groupe américain, dont l'action grimpe de plus de 19% en avant-Bourse.

* APOGEE THERAPEUTICS APGE.O chute de 9,9% dans les transactions hors séance, le groupe ayant annoncé le lancement d'une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés sans divulguer le montant de l'opération dont le produit net servira à financer des études précliniques, des essais cliniques, la production et d'autres activités, entre autres.

* ORACLE ORCL.N - Baird entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours à 365 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)