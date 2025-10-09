Ursula von der Leyen échappe à la censure et se rassure

La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, à Bruxelles, le 8 octobre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Ursula von der Leyen a de nouveau échappé largement à la censure jeudi, se félicitant du "fort soutien" du Parlement européen, même si les critiques persistent contre la présidente de la Commission.

Les eurodéputés, réunis en session plénière à Strasbourg ont nettement rejeté deux motions de censure, l'une venant de l'extrême droite, l'autre de la gauche radicale.

La première, présentée par Les Patriotes pour l'Europe (Pfe), groupe présidé par Jordan Bardella, a récolté 179 voix en sa faveur, 378 voix contre et 37 abstentions.

La seconde, venant du groupe de La Gauche, co présidé par Manon Aubry, a recueilli seulement 133 voix pour, 383 voix contre et 78 abstentions.

Après ces résultats, meilleurs que ce que l'exécutif redoutait, Ursula von der Leyen s'est réjouie du "fort soutien" du Parlement dans un message publié sur le réseau social X.

Elle conforte ainsi sa coalition entre sociaux-démocrates, centre (Renew) et la droite (PPE) même si le camp dit pro-européen exprime lui aussi ses critiques.

Les votes de jeudi avaient un air de déjà-vu pour Ursula von der Leyen, après une motion de censure en juillet initiée par un eurodéputé roumain d'extrême droite, Gheorghe Piperea (ECR). Cette motion avait été soutenue par 175 eurodéputés, surtout d'extrême droite, avec une douzaine de parlementaires de la gauche radicale. Elle avait été rejetée par 360 voix.

Depuis juillet, "on ne peut pas dire qu'on ait réellement fait de progrès dans ce Parlement. La majorité pro-européenne qui vous a élue fonctionne mal, toujours aussi mal", a déploré la cheffe des centristes Valérie Hayer lors d'un débat lundi dans l'hémicycle.

La gauche et le centre reprochent à Ursula von der Leyen, et plus largement à la droite dont elle est issue, de cultiver l'ambiguïté avec l'extrême droite et de détricoter les lois environnementales.

- Ton plus conciliant -

"Vous devez choisir entre vos alliés et ceux qui ne sont pas nos amis", lui a lancé lundi la présidente des sociaux-démocrates Iratxe Garcia.

Malgré des critiques, sociaux-démocrates et centristes continuent de soutenir Ursula von der Leyen.

Quant à la droite, elle défend la présidente de la Commission qui est issue de ses rangs.

Les Français Jordan Bardella (Patriotes pour l'Europe) et Manon Aubry (La Gauche) avaient eux appelé Ursula von der Leyen à partir, déposant deux motions distinctes.

Lundi, Manon Aubry l'a accusée d'"inaction" face au "génocide" à Gaza tandis que Jordan Bardella a dénoncé une "fuite en avant migratoire" de l'UE et une "reddition commerciale" dans l'accord avec Donald Trump.

Ursula von der Leyen a répondu lundi à ces attaques avec un ton plus conciliant qu'en juillet, lorsqu'elle avait taxé les initiateurs de la motion de censure "d'extrémistes", "antivaccins" et admirateurs "de Poutine".

Elle a appelé à l'unité et averti que toute division serait "exploitée" par les adversaires de l'Union européenne, mentionnant la Russie.

Une motion de censure peut être présentée par un dixième des eurodéputés, soit 72 parlementaires. Pour être adoptée, elle doit recueillir la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des eurodéputés.

Le Parlement européen n'a jamais renversé une Commission.

Avec un cas particulier en 1999: avant un vote perdu d'avance, la Commission européenne de l'époque, présidée par le Luxembourgeois Jacques Santer, avait démissionné à la suite d'un rapport accablant sur sa "lourde responsabilité" dans des affaires de fraude.