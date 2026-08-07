L'Europe portée par l'espoir d'une réouverture d'Ormuz, Eutelsat chute

Hormis Amsterdam (-0,08%), les Bourses européennes évoluent dans le vert, 90 minutes après l'ouverture des marchés. Les investisseurs restent très attentifs à la moindre avancée dans les négociations américano-iraniennes visant à rouvrir le détroit d'Ormuz. La journée sera aussi rythmée par la publication à 14h30 du rapport sur l'emploi de juillet aux Etats-Unis. Peu après 10h30, le CAC 40 s'adjuge 0,19% à 8 716,64 points et pourrait ainsi enchaîner une septième séance d'affilée de hausse. Londres et Francfort gagnent respectivement 0,11% et 0,47%.

Tensions persistantes dans le détroit d'Ormuz

Sur le front géopolitique, Donald Trump a déclaré hier que le détroit d'Ormuz, voie maritime verrouillée par Téhéran depuis le début du conflit américano-iranien, pourrait rouvrir "bientôt". Le président américain a assuré que les discussions à ce sujet progressaient "très bien" et qu'il s'y impliquait personnellement.

Pourtant, la situation demeure complexe sur le terrain. L'Iran et Oman envisagent d'interdire l'accès au détroit aux navires jugés hostiles et d'infliger de lourdes amendes aux contrevenants. L'agence de presse Fars rapporte qu'un parlementaire iranien a confirmé qu'une commission parlementaire examinait un projet de loi préliminaire. Ce texte vise à interdire l'accès au détroit aux navires américains, israéliens et à d'autres bâtiments, sous peine d'amendes pouvant atteindre 20% de la valeur de la cargaison.

L'incertitude est renforcée par un récent incident maritime. L'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a déclaré sur X qu'un pétrolier naviguant à environ 16 km au sud-est de Kumzar (Oman) a signalé avoir entendu deux explosions durant son transit dans le détroit d'Ormuz. Bien que l'équipage et le navire soient en sécurité et qu'aucun dommage environnemental n'ait été signalé, cet événement souligne la précarité de la situation au moment même où Téhéran et Mascate négocient la gestion conjointe de cette voie maritime stratégique.

Face à ces inquiétudes relatives au trafic maritime, les prix du pétrole fluctuent. Le Brent a ainsi gagné 0,25%, à 83,29 dollars le baril. Le WTI cède en revanche de 0,15% à 77,83 USD.

Eutelsat lourdement sanctionné

Dans l'actualité des sociétés, à Paris, Eutelsat (-8,43%) enregistre la plus forte baisse du SBF 120 après la publication de résultats annuels décevants sur l'exercice 2025-2026. L'opérateur de télécommunications par satellite a essuyé une perte nette attribuable de 457,3 MEUR contre une perte de 1,081 MdEUR un an plus tôt. La marge d'EBITDA ajustée baisse de 3,2 points pour s'établir à 51,2%. Le chiffre d'affaires total s'élève à 1,236 MdEUR, en repli de 0,6% sur une base publiée mais en hausse de 3% sur une base comparable.

Malgré cette performance annuelle compliquée, pour l'exercice 2026-2027 le groupe table sur une légère progression de ses revenus issus de ses quatre activités opérationnelles (dont une hausse de plus de 30% pour l'activité LEO) et une marge d'EBITDA globalement au même niveau que lors de l'exercice précédent.

Ailleurs, en Europe, le secteur de l'assurance est dans le rouge malgré des performances financières honorables.

Generali perd 0,09% en dépit d'un bénéfice net ajusté en hausse de 13,7% à 2 543 MEUR au 1er semestre 2026, ainsi qu'un résultat opérationnel en progression de 11,2% à 4 505 MEUR, dépassant respectivement de 5% et de 3% le consensus, d'après Jefferies. En termes d'activité, les primes brutes souscrites ont augmenté de 5,8% à 53,42 MdsEUR, un niveau supérieur de 1% au consensus de marché, soutenu à la fois par des progressions dans les segments vie ( 5,5%) et P&C (dommages, 6,3%).

De son côté, Allianz recule de 0,92% alors qu'il a généré un bénéfice net core en baisse de 12,7% à 2,6 MdsEUR au 2e trimestre 2026, mais, en données sous-jacentes, il s'est accru de 10%. Son profit opérationnel a augmenté de 10,6%, à un niveau record de 4,874 MdsEUR, pour un volume total des affaires de 45,6 MdsEUR, en croissance organique de 5,7%, avec des contributions positives de tous les segments, mais en particulier de la gestion d'actifs. L'assureur allemand est en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de profit opérationnel : 17,4 MdsEUR, plus ou moins 1 MdEUR.

Le titre CSG gagne près de 4% à Amsterdam à la faveur de la poursuite de sa forte croissance au 1er semestre 2026, soutenu notamment par ses activités de munitions et de systèmes terrestres. Le groupe de défense tchèque aborde la seconde moitié de l'année "avec confiance" et peut s'appuyer sur un carnet de commandes toujours élevé. Sur cette période, il a dégagé un bénéfice net des activités poursuivies de 572 MEUR, en hausse de 84,8% sur un an. Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,251 MdsEUR, en progression de 17,2% sur un an et légèrement supérieur au consensus S&P : 3,145 MdsEUR.

Cap sur l'emploi américain

Sur le plan des indicateurs économiques, selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le solde commercial de la France s'améliore de 1,9 MdEUR en juin, faisant ainsi ressortir un déficit de 5,8 MdsEUR, alors que les économistes anticipaient en moyenne un déficit de 6,5 MdsEUR. Cette évolution s'explique en partie par une augmentation des exportations de 1,3 MdEUR, liée aux livraisons de matériels de transport et de produits énergétiques ( 0,3 MdEUR), ainsi qu'à celles d'équipements mécaniques, électroniques et informatiques et d'autres produits industriels ( 0,2 MdEUR).

Outre-Atlantique, les investisseurs porteront leur attention sur le rapport sur l'emploi américain de juillet. Le consensus vise 80 000 créations d'emplois et un taux de chômage stable à 4,2%. Les chiffres publiés sont susceptibles d'orienter la trajectoire des taux de la Fed : des données plus solides que prévu soutiendraient alors l'idée d'un maintien des taux à un niveau élevé plus longtemps.