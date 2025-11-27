 Aller au contenu principal
CAC 40
8 089,19
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre sur de faibles variations, le compte-rendu de la BCE au programme
27/11/2025 à 09:25

Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations jeudi en début de séance, après les gains enregistrés la veille dans un contexte de paris renforcés sur une baisse des taux américains en décembre.

La séance devrait enregistrer des volumes limités en raison de l'absence de la Bourse de New York, fermée jeudi pour la fête de la Thanksgiving.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,14% à 8.084,85 points vers 08h07 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,03% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,27%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,21% et le Stoxx 600 .STOXX cède 0,18%.

Les opérateurs estiment à 85% la probabilité que la Réserve fédérale américaine (Fed) baisse ses taux le mois prochain, ce qui a aidé les actions face aux récentes inquiétudes liées aux valorisations du secteur de l'intelligence artificielle (IA) et les oriente vers un début de mois plus optimiste.

Selon Charu Chanana, responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo, la baisse attendue des taux de la Fed et la forte saisonnalité rendent le mois de décembre difficile pour les baissiers, et un rallye de Noël reste tout à fait envisageable.

En Europe, l'attention se concentrera principalement sur la publication, à 12h30 GMT, du compte-rendu de la réunion d'octobre de la Banque centrale européenne (BCE), au cours de laquelle les responsables de la politique monétaire ont décidé de maintenir les taux inchangés.

Les investisseurs attendent également les données sur le crédit au secteur privé et l'indice du sentiment économique de la zone euro.

Ils continuent d'autre part d'assimiler les mesures budgétaires annoncées mercredi par la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, qui ont quelque peu calmé le marché obligataire, même si la hausse des impôts ne semble pas près de dissiper le pessimisme qui règne dans le pays.

Aux valeurs, Rémy Cointreau RCOP.PA , qui a déclaré jeudi rester confiant dans sa capacité à renouer avec la croissance sur son exercice 2025/26, après avoir enregistré une baisse moins importante que prévu de son bénéfice opérationnel semestriel, grimpe de 5% dans les premiers échanges. Son compatriote Pernod Ricard PERP.PA avance de 1,42% et à Milan, Davide Campari CPRI.MI prend 1,70%.

Puma PUMG.DE bondit de plus de 12% après que Bloomberg a rapporté que le fabricant chinois de vêtements de sport Anta Sports Products 2020.HK envisageait le rachat potentiel du groupe allemand.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
8 089,60 Pts Euronext Paris -0,08%
CAMPARI
5,748 EUR MIL +1,95%
DAX
23 785,75 Pts XETRA +0,25%
EURO STOXX 50
5 650,63 Pts DJ STOXX -0,09%
FTSE 100
9 675,46 Pts FTSE Indices -0,17%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
PERNOD RICARD
77,3200 EUR Euronext Paris +1,42%
PUMA
19,275 EUR XETRA +13,35%
Pétrole Brent
63,04 USD Ice Europ -0,05%
Pétrole WTI
58,70 USD Ice Europ +0,24%
REMY COINTREAU
39,6800 EUR Euronext Paris +4,09%
STOXX Europe 600
573,87 Pts DJ STOXX -0,06%
