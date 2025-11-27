Incertitude politique et budgétaire : un coût de 0,2 point de croissance, selon le gouverneur de la Banque de France

François Villeroy de Galhau a déploré l'incapacité des parlementaires à doter la France d'un budget pour 2026 et une confusion qui s'accroît.

François Villeroy de Galhau à Francfort, en Allemagne, le 22 novembre 2024. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

"L'incertitude française, politique et budgétaire nous coûte au moins 0,2 point de croissance" en 2025, a affirmé jeudi 27 novembre le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, interrogé sur franceinfo .

L'incertitude française s'ajoute à la "part internationale, c'est la guerre en Ukraine, c'est le protectionnisme américain" . Au total, tout cela pourrait coûter 0,5 point de croissance à l'économie française, a souligné François Villeroy de Galhau.

Il a redit que la Banque de France tablait sur une croissance d'au moins 0,7% en 2025. Il avait indiqué début novembre que la Banque de France donnerait les "chiffres précis" de ses prévisions le 19 décembre.

François Villeroy de Galhau a en outre insisté sur la nécessité de réduire les déficits, soulignant que "cette dette qui augmente nous coûte en charges d'intérêts des dizaines de milliards (d'euros, ndlr) en plus au cours de la décennie".

100 milliards d'intérêts à la fin de la décennie

"C'était 30 milliards de charge d'intérêts en 2020, et ce sera plus de 100 milliards à la fin de la décennie", a-t-il précisé.

"Ces 70 milliards supplémentaires, c'est autant que nous ne pouvons pas consacrer à l'éducation, à la lutte contre le changement climatique ou à la défense. Il faut absolument sortir de cet étouffement progressif ", a-t-il martelé.

Mercredi soir, députés et sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS), renvoyant à l'Assemblée nationale le texte du gouvernement. "Ce n'est pas la fin du débat budgétaire, mais ce qui s'est passé hier soir, c'est un cahot supplémentaire sur un chemin qui est déjà tortueux", a commenté le gouverneur de la Banque de France.

Il a également déploré un débat qui "est jusqu'à présent inquiétant et divergent. Il devrait réduire l'incertitude, il devrait nous rapprocher d'un budget 2026. Pour l'instant, il accroît la confusion. Donc moi, je souhaite ardemment qu'on dépasse le spectacle actuel pour trouver des compromis, pour trouver une vision de moins court terme".