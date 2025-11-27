La valeur du jour à Paris Trigano flambe après ses résultats annuels sans mauvaise surprise et des perspectives saluées

(AOF) - Trigano (+11,84%, à 165,30 euros) signe la meilleure performance du SBF 120 après avoir publié, sans grande surprise, des résultats annuels en baisse mais globalement conformes aux attentes des analystes. Le marché apprécie également les perspectives pour 2026. Lors de son exercice 2024-2025, le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs a vu son résultat opérationnel courant (ROC) reculer de 32,9%, à 335,9 millions d’euros, soit une marge de 9,2% sur un chiffre d’affaires, déjà connu, de 3,66 milliards d’euros (-6,8%).

Pour les analystes de Berenberg, le ROC est globalement conforme à leurs estimations qui étaient de 337,7 millions d'euros et au consensus de 339 millions d'euros.

De son côté, Portzamparc juge " cette performance comme bonne au regard d'un exercice lourdement pénalisé " par plusieurs éléments. La société de bourse évoque des " remises commerciales ciblées visant à aider les réseaux à revenir à un stock normatif ", " une baisse de production d'environ 25% sur les camping-cars " et une " structure de coûts temporairement inadaptées à la faiblesse des volumes ".

Berenberg et Portzamparc sont unanimes sur la bonne surprise de la publication de Trigano. Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles sont passés de 40,6 millions d'euros, à 563,9 millions d'euros, très nettement au-dessus des attentes des analystes, 503,8 millions d'euros pour Berenberg et 514,5 millions d'euros pour Portzamparc.

Des perspectives saluées

L'autre élément positif de la publication concerne les perspectives du groupe pour l'exercice 2025-2026. Trigano a notamment remarqué une hausse de la fréquentation dans la plupart des grands salons et foires d'automne, ce qui témoigne d'un intérêt croissant des européens pour les loisirs actifs, simples, économiques et proches de la nature.

Au cours du premier semestre, la société compte augmenter de façon progressive ses productions afin d'être mieux en phase avec le cycle d'activité de ses distributeurs. En outre, l'activité mobil-homes s'annonce plus dynamique en France, où le marché est attendu en hausse de l'ordre de 5 à 10%.

Enfin, Trigano table sur une nette amélioration de son activité et de ses résultats pour le nouvel exercice.

Berenberg vise une croissance organique de 6% et une amélioration de 100 points de base de la marge opérationnelle.

Chez Portzamparc, les analystes s'attendent à une croissance à deux chiffres de la production de camping-cars et du chiffre d'affaires au premier semestre 2026. Leur recommandation est confirmée à Acheter, avec une cible de cours de 185 euros.

De son côté, Berenberg est également à Acheter, mais vise 200 euros.

Trigano publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre le 6 janvier 2026. Le même jour, son directoire proposera à l'assemblée générale, le versement d'un dividende brut de 3,60 euros par action ordinaire au titre de l'exercice clos le 31 août 2025, correspondant au montant des acomptes déjà versés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec plus du 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d’affaires de 3,7 Mds€, réalisé à 95 % dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 33 % des ventes en France, 24 % en Allemagne, 11 % au Royaume-Uni, 8 % en Scandinavie, 6,5 % au Bénélux puis l’Italie et l’Espagne ;

- Ambtion : croissance « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises conservant leurs marques, autonomie des filiales et maîtrise du réseau de distribution ;

- Capital détenu à 57,9 % (71,8 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le conseil de surveillance de 7 membres et le directoire, Michel Freiche assurant la direction générale.

/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- face à la hausse des stocks dans les réseaux, révision à la baisse, des capacités de production, réorganisation industrielle et logistique et programmes d’amélioration de la profitabilté,

- remodelage de la distribution, en France avec le déploiement du réseau Libertium, - d’où n gain de parts de marché, de 3 points au 1 er trimestre, auprès notamment des primo-accédants, avec des offres adaptées, aux prix compétitifs n’affectant pas la rentabilité grâce au redimensionnement des bases de coûts,

- la diversification via le nouveau positionnement, stratégique, sur le marché des mobil-homes d’hôtellerie de plein air et l’acquisition de BIO Habitat,

- la diminution des besoins en fonds de roulement, indispensable à la croissance en Europe ;

- Stratégie environnementale :

- conception des véhicules : réduction de 10 % des consommations de carburants pour les nouveaux camping-cars, baisse des émissions de particules et d’oxyde d’azote et du poids des véhicules,

- développement des piles à combustible et des panneaux solaires,

- lancement du 1 er véhicule bi-thermique/électrique, Electric X ;

- Montée en puissance en Italie, Slovénie et Espagne des sites de fourgons & vans vendus sous la marque européenne Panama ;

- Modèle économique porteur, le camping-car offrant des déplacements à moindre coût et parts de marché supérieures à 40 % dans la plupart des pays européens ;

- Bilan quasiment non endetté malgré la reprise de l’activité BIO Habitat, avec une trésorerie opérationnelle estimée à 500 M€ à la fin de l’exercice.

=/ Défis /=

- Après la normalisation des stocks distributeurs et le bon niveau des carnets de commandes emplis lors des salons d’automne, poursuite de la reprise de l’activité sur la fin de l’exercice 2025-26, clos le 31 août ;

- Après une acquisition en France, attente d’autres opérations de croissance externe ;

- Intégration opérationnelle de l’activité mobil-homes de Beneteau, sous les marques O’Hara, IRM et Coco Switt (320 M€ de chiffre d’affaires), financée par un emprunt spécifique ;

- Après un repli de 11,5 % du chiffre d’affaires annuel, réalisation de l’objectif 2024-25 d’une amélioration de la marge au 2 nd semestre ;

- Versement le 6 octobre du 2 ème acompte sur dividende 2024-25, d’un montant de 1,85 €, supérieur aux prévisions du directoire.