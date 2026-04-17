 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe ouvre en légère hausse, possible accalmie au M.-O.
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 09:42

Les principales Bourses européennes ouvrent sur de légères hausses en début de séance vendredi, un cessez-le-feu bien que fragile entre le Liban et Israël étant entré en vigueur tandis que la possibilité d'une reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran ce week-end laisse espérer une fin du conflit en vue.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,27% à 8.284,87 points vers 07h24 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,13%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,07%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en baisse de 0,03% et le Stoxx 600

.STOXX cède 0,04%.

Alors que le cessez-le-feu entre le Liban et Israël est déjà en proie à des accusation de violations, les investisseurs restent dans l'évaluation de la situation, le président américain Donald Trump laissant entendre la possibilité de nouvelles discussions entre Washington et Téhéran ce week-end.

À Paris, Alstom ALSO.PA plonge de plus de 33% à 15,00 euros après que le groupe a annoncé la veille ne pas maintenir son objectif de cash-flow libre cumulé sur les trois années à 2026/27 et ne pas être en mesure d'atteindre son ambition de marge d’exploitation ajustée à la même échéance.

Le spécialiste des études de marché Ipsos ISOS.PA chute de près de 13% après avoir fait état jeudi soir d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,4% au premier trimestre tout en confirmant ses objectifs annuels.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALSTOM
16,640 EUR Euronext Paris -27,15%
CAC 40
8 425,13 Pts Euronext Paris +1,97%
DAX
24 702,24 Pts XETRA +2,27%
EURO STOXX 50
6 057,71 Pts DJ STOXX +2,10%
FTSE 100
10 667,63 Pts FTSE Indices +0,73%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
IPSOS
33,560 EUR Euronext Paris -15,55%
Pétrole Brent
91,97 USD Ice Europ -6,35%
Pétrole WTI
84,96 USD Ice Europ -8,69%
STOXX Europe 600
626,58 Pts DJ STOXX +1,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank