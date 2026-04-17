L'Europe ouvre en légère hausse, possible accalmie au M.-O.

Les principales Bourses européennes ouvrent sur de légères hausses en début de séance vendredi, un cessez-le-feu bien que fragile entre le Liban et Israël étant entré en vigueur tandis que la possibilité d'une reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran ce week-end laisse espérer une fin du conflit en vue.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,27% à 8.284,87 points vers 07h24 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,13%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,07%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en baisse de 0,03% et le Stoxx 600

.STOXX cède 0,04%.

Alors que le cessez-le-feu entre le Liban et Israël est déjà en proie à des accusation de violations, les investisseurs restent dans l'évaluation de la situation, le président américain Donald Trump laissant entendre la possibilité de nouvelles discussions entre Washington et Téhéran ce week-end.

À Paris, Alstom ALSO.PA plonge de plus de 33% à 15,00 euros après que le groupe a annoncé la veille ne pas maintenir son objectif de cash-flow libre cumulé sur les trois années à 2026/27 et ne pas être en mesure d'atteindre son ambition de marge d’exploitation ajustée à la même échéance.

Le spécialiste des études de marché Ipsos ISOS.PA chute de près de 13% après avoir fait état jeudi soir d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,4% au premier trimestre tout en confirmant ses objectifs annuels.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)