L'Europe ouvre en légère hausse, espoirs prudents sur le dossier ukrainien

Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse mardi en début de séance alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,17% à 7.897,73 points vers 07h35 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,06% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,12%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,11% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,08%.

Reçu lundi à Washington par Donald Trump, le président ukrainien Volodimir Zelensky a salué un "grand pas en avant" après avoir reçu l'assurance que les Etats-Unis contribueraient aux garanties sécuritaires apportées à l'Ukraine dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec la Russie.

Donald Trump a dit préparer une rencontre entre Volodimir Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine, qui serait suivie par un sommet trilatéral entre les trois hommes.

"Les futurs sommets proposés maintiendraient en vie le processus vers une possible résolution du conflit. Mais sur un point essentiel, ils suivraient toujours le scénario russe: des négociations pendant que les combats se poursuivent, au lieu de l'idée ukrainienne et européenne d'un cessez-le-feu préalable", pointe Holger Schmieding, économiste chez Berenberg.

La position de Vladimir Poutine, qui ne semble pas avoir céder sur ses exigences territoriales inacceptables pour l'Ukraine, rend l'issue de ces réunions "très incertaine", ajoute-t-il.

Le secteur européen de la défense recule néanmoins avec les avancées sur les négociations. Leonardo LDOF.MI abandonne 3,5%, Rheinmetall RHMG.DE perd 3,1%, Dassault Aviation AM.PA cède 2,1% et Thales TCFP.PA recule de 2,1%.

(Rédigé par Blandine Hénault)