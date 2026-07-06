L'Europe ouvre en légère hausse, easyJet s'envole

Les principales Bourses européennes avancent légèrement lundi en début de séance, les investisseurs gardant l'espoir que les pressions inflationnistes s'atténuent et se préparant à une nouvelle saison de publication des résultats.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,44% à 8.545,83 points vers 07h26 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,14% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E grappille 0,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,11% et le Stoxx 600 .STOXX , qui a fini la semaine dernière à un record de clôture, grignote 0,10%.

Le week-end a été pauvre en nouvelles concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran, mais le marché reste optimiste quant à la possibilité de parvenir à une paix durable, ce que reflètent les cours du pétrole, qui ont déjà retrouvé leurs niveaux d'avant-guerre.

Les investisseurs se préparent par ailleurs à une série de semaines riches en actualités d'entreprise, la saison des résultats du deuxième trimestre approchant à grands pas, une nouvelle occasion d'évaluer l'impact de la guerre et la santé du secteur lié à l'intelligence artificielle (IA), qui continue de susciter autant de doutes que d'enthousiasme.

Aux valeurs, Exail Technologies EXA.PA prend 3,35% après l'annonce par Thales TCFP.PA d'un accord engageant avec la famille Gorgé pour l'acquisition de sa participation de 35,51% dans le groupe, en vue d'acquérir l'intégralité du capital par le biais d'une offre publique d'achat obligatoire.

Ailleurs en Europe, l'action EasyJet EZJ.L grimpe de plus de 10%, la compagnie aérienne low-cost britannique ayant donné son accord de principe à une offre publique d'achat améliorée de la société d'investissement américaine Castlelake, qui la valorise à hauteur de 5,5 milliards de livres sterling (6,4 milliards d'euros).

Continental CONG.DE , qui a annoncé samedi un accord pour vendre sa division ContiTech au fonds de private equity Lone Star Funds, cède 2%.

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|