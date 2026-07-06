Transport maritime : Maersk va reprendre le trafic par le canal de Suez

( AFP / FABIAN BIMMER )

L'armateur danois Maersk, l'un des plus importants transporteurs maritimes au monde, a annoncé lundi qu'il reprenait le transit par le canal de Suez, que ses navires évitaient depuis les premières attaques des rebelles Houthis en 2023.

"Maersk et Hapag-Lloyd annoncent une modification structurelle de l'un des services Gemini, le service AE15 : il empruntera désormais la route trans-Suez au lieu de transiter par le cap de Bonne-Espérance", a écrit Maersk dans un communiqué.

Gemini est le nom de la collaboration entre Maersk et l'armateur allemand Hapag-Lloyd. Le service AE15 relie l'Asie, la Méditerranée et l'Europe.

L'évitement de la mer Rouge, du détroit de Bab-el-Mandeb et du canal de Suez date du 19 novembre 2023, quand la première attaque avait été menée par la milice Houthi, alliée de l'Iran, depuis la côte yéménite contre un porte-conteneurs.

Cet évitement conduit les bateaux à contourner l'Afrique en longeant ses côtes orientales jusqu'au cap de Bonne-Espérance, situé dans le sud de l'Afrique du Sud, avant de repartir vers le nord pour rejoindre la Méditerranée et l'Europe.

"Cette décision conjointe avec Hapag-Lloyd fait suite à une analyse approfondie de la situation sécuritaire dans la région de la mer Rouge et marque une étape vers un retour progressif au corridor trans-Suez" permettant d'offrir des temps de transit plus courts, a précisé Maersk.

Toutefois, elle est conditionnée à la stabilité sécuritaire dans la région, avec des plans de contingence prévus si la situation se détériorait.

D'après les experts, 70% des flux de marchandises qui passaient en 2023 par la mer Rouge sont détournés par le cap de Bonne-Espérance.

Selon les données de la plateforme Portwatch du Fonds monétaire international (FMI), basées sur les signaux GPS des navires, les passages de porte-conteneurs au cap de Bonne-Espérance ont plus que triplé en trois ans, alors que ceux via le détroit de Bab-el-Mandeb et le canal de Suez ont chuté de plus de la moitié.

A la Bourse de Copenhague, après cette annonce, l'action Maersk perdait 5,87% à 13H15 GMT dans un marché orienté à la baisse (-1,03%).