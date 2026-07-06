Wall Street en hausse, portée par la tech

Un opérateur à la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, les investisseurs américains actant leur retour sur le marché boursier après un weekend prolongé par des achats de valeurs technologiques, en particulier du côté des semi-conducteurs.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,15%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique prenait 0,65% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,40%.

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