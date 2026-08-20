L'Europe ouvre en légère baisse, méfiance à l'égard du marché obligataire

Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes reculent ‌légèrement jeudi en début de séance, dans un contexte de prudence face ​aux turbulences du marché obligataire mondial et d'impasse diplomatique au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 perd 0,03% à 8.499,33 points vers 07h23 GMT. À Francfort, ​le Dax recule de 0,32% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 abandonne ​0,08%, le FTSEurofirst 300 0,11% et ⁠le Stoxx 600 0,09%.

Le Trésor américain a annoncé mercredi son intention ‌de doubler ses rachats de dette à long terme, une réaction à l'envolée des coûts de financement dans un contexte ​d'augmentation des dépenses publiques ‌et de craintes inflationnistes liées à la guerre au ⁠Moyen-Orient.

Cette mesure a entraîné une baisse immédiate des rendements mercredi, même si celle-ci s'atténue jeudi matin et ne devrait pas dissiper les inquiétudes sur les ⁠marchés de la ‌dette souveraine, qui touchent également l'Allemagne et la France.

Les analystes ⁠de CPRAM Julien Daire et Bastien Drut soulignent dans une note ‌la "conjonction de facteurs" à l'origine de ces tensions, notamment le ⁠choc pétrolier lié au conflit en Iran, l'accélération des émissions ⁠obligataires des hyperscalers, ‌le changement de communication de la Réserve fédérale (Fed) et la poursuite du ​resserrement quantitatif (QT) de la Banque centrale ‌européenne (BCE) et de la Banque du Japon (BoJ), qui amplifie la pression haussière sur les rendements mondiaux.

Les ​craintes inflationnistes restent par ailleurs vives alors que les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran sont dans l'impasse, ce qui maintient les ⁠prix du pétrole au-dessus de 90 dollars le baril.

Aux valeurs, Michelin gagne 2% après un relèvement de recommandation de la part de JP Morgan.

Le détaillant britannique de vêtements de sport JD Sports plonge de 10% après avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Benoit Van Overstraeten)