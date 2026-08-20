Nouveau repli des ventes de logements neufs aux particuliers au 2e trimestre

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le nombre de logements neufs réservés par des particuliers au deuxième trimestre 2026 a reculé de 4,8% par rapport aux trois mois précédents, à 16.112, signe que la reprise du secteur n'est toujours pas sur de bons rails, selon des données officielles publiées jeudi.

En cumulé au cours de la première moitié de l'année, 33.029 logements ont été réservés par des particuliers, un chiffre stable (+0,6%) par rapport au premier semestre 2025, pire année de la crise qui touche le secteur du logement neuf depuis près de quatre ans.

La baisse des réservations au second trimestre concerne les appartements en habitat collectif (-4,6%), comme les maisons individuelles (-7,6%), indique la publication du ministère de la Ville et du Logement, qui corrige les données des variations saisonnières.

Les promoteurs ont néanmoins augmenté leur offre de logements à vendre de 11,1% au dernier trimestre, soit 17.499 habitations.

Le stock de logements encore sur le marché à fin juin grossit logiquement, de 1,6% par rapport fin mars.

Fin février, un nouveau dispositif fiscal d'incitation à l'investissement locatif est entré en vigueur avec l'adoption du budget de l'Etat pour 2026, avec pour objectif d'aboutir à la construction de 50.000 logements supplémentaires par an.

La mesure a nourri les espoirs de reprise des promoteurs immobiliers, confrontés à une grave crise depuis mi-2022 et la hausse des taux d'intérêt, mais elle peine à convaincre à ce stade.

Du côté des investisseurs institutionnels qui achètent "en bloc" tout un programme immobilier entier, leurs réservations ont diminué de 3,2% au second trimestre à 13.103 logements.

"Les réservations par des bailleurs sociaux diminuent (-6,9% au deuxième trimestre après +7,9% au trimestre précédent) tandis que les réservations à destination des autres acquéreurs augmentent (+16,7% après -18,3%)", détaille le Service des données et études statistiques (SDES) du gouvernement, qui prévient que les données pourront être révisées.